Brussel blijft een bruisende handelsstad, maar de consument wil meer onafhankelijke winkels en rustplaatsen

Brussel biedt commercieel gezien unieke kansen voor ondernemers. Dat blijkt uit de nieuwste handelsbarometer van hub.brussels, het Brussels Agentschap voor het Ondernemerschap. De handelsbarometer geeft een gedetailleerd beeld van de commerciële dynamiek in de stad. Het rapport analyseert 22.000 actieve handelszaken, zeven winkelcentra en 31 winkelgalerijen in 54 winkelwijken. De studie, uitgevoerd van januari 2023 tot oktober 2024, biedt waardevolle inzichten voor ondernemers die hun kansen in Brussel willen benutten. FashionUnited neemt het rapport onder de loep.

De top 3 drukste winkelstraten van Brussel

De Nieuwstraat is de drukste winkelstraat van Brussel. Deze straat kent gemiddeld 40.000 bezoekers per dag en pieken tot 52.600 op zaterdagen. De as Naamsepoort/Elsensesteenweg volgt met 36.000 passanten. De Grote Markt staat met 29.300 dagelijkse bezoekers op de derde plaats.

Hoewel deze straten goed bezocht worden, geven consumenten aan dat ze meer authentieke en onafhankelijke winkels willen zien in plaats van grote winkelketens. In de Grote Markt vragen bezoekers bijvoorbeeld om zaken die de historische charme van de wijk benadrukken. Ze hebben daarnaast behoefte aan nettere straten, meer groen en ontspanningsruimtes.

Wat de consument ook wil is meer betaalmogelijkheden en sociale veiligheid. Met name in De Brabantstraat, die zich onderscheidt als een van de snelst groeiende winkelbuurten. Met 12.800 dagelijkse bezoekers, waarvan 37 procent van buiten Brussel. Bezoekers besteden hier bovengemiddeld: 26 procent geeft meer dan 100 euro per bezoek uit. De nabijheid van de luxe Naamsestraat-Waterloolaan versterkt het profiel van deze buurt als een aantrekkelijke winkelbestemming.

Uitdagingen: leegstand en gebrek aan bezoekers in winkelgallerijen

Ondanks de kansen in de Brusselse winkelwijken blijft leegstand een probleem. Van de 26.297 handelspanden staat 16 procent leeg. In wijken zoals Lemonnier en de Marollen is meer dan een kwart van de panden onbezet, deels door langdurige infrastructurele werken. Ter vergelijking: in goed presterende wijken zoals Sint-Job en Fort Jaco ligt de leegstand op slechts 2-4 procent.

Het winkelend publiek in Brussel lijkt daarnaast zijn winkelgalerijen minder goed te vinden. Winkelgalerijen, zoals de Louisagalerij en Stockel Square, kampen met het meeste gebrek aan bezoekers activiteit.