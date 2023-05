Burberry Group Plc ziet omzet met 10 procent stijgen in boekjaar 2023

Britse modegroep Burberry Group plc heeft in het boekjaar 2023 de omzet, brutowinst en operationele winst toe zien nemen, zo blijkt uit de voorlopige cijfers van het bedrijf. De omzet steeg in het financiële boekjaar met 10 procent en kwam daardoor neer op ruim 3 miljard pond (3,45 miljard euro).

De brutowinst van het bedrijf komt in het boekjaar neer op 2,1 miljard pond (2,4 miljard euro). De operationele winst ligt lager met 657 miljoen pond (755 miljoen euro). Toch is de operationele winst ruim 100 miljoen pond hoger dan een boekjaar eerder.

De Britse groep zag in de EMEIA-regio (Europa, Midden-Oosten, India en Afrika) de grootste groei, namelijk een omzetplus van 27 procent. De Burberry Group Plc schrijft dit toe aan de groei van de toeristenstroom in de regio’s. De uitgaven van toeristen waren volgens de groep goed voor 40 procent van de totale inkomsten in de EMEIA. In de Asia Pacific-regio had Burberry, net als andere luxemerken, last van de impact van de diverse lockdowns gerelateerd aan de pandemie. In China daalde de omzet dan ook met 11 procent jaar op jaar, maar in Zuid-Korea, Japan en de regio Zuid-Azië werden toenames van 7, 27 en 35 procent genoteerd die compenseren. In totaal steeg de omzet in de gehele Asia Pacific met 2 procent.

Alleen in geheel Amerika zag de Burberry Group Plc de omzet dalen in het jaar. In de regio werd een daling genoteerd van 3 procent. De groep schrijft dat deze daling komt omdat lokaal minder gespendeerd werd en de uitgaven van Amerikaanse toeristen in het buitenland dit voornamelijk deden in de EMEIA.

Het boekjaar 2023 was ook het jaar waarin Burberry wisselde van creatief directeur. Ontwerper Daniel Lee maakte eerder dit jaar in februari zijn debuut bij het Britse modehuis. Het zorgde voor een nieuwe buzz rondom het modehuis. De producten van de eerste show van Lee zullen in september in de winkels liggen. Burberry verwacht dan ook verder te kunnen bouwen op het positieve momentum van de nieuwe creatief directeur.