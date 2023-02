Casual klassiekers en Britse symbolen in eerste collectie Daniel Lee voor Burberry

Het debuut van Daniel Lee als hoofdontwerper bij Burberry, gisteravond tijdens London Fashion Week, begon donker. Twee modellen in oversized, diepbruine trenchcoats met dennengroene bontkragen openden de show. Onder hun rechterarm droegen ze warmtekruiken in een dikke hoes met zwartblauwe Burberry-ruit erop. Daarmee was de toon gezet voor de collectie, die overliep van de Burberry-klassiekers en Britse symbolen met een knipoog, uitgevoerd in herfstige tinten.

Lee werd in september 2022 aangesteld bij Burberry, als opvolger van de Italiaan Riccardo Tisci. De Britse Lee was afkomstig van Bottega Veneta, dat hij in de drie jaar dat hij er als ontwerper werkzaam was een opkikker gaf. Zijn werk daar werd gekenmerkt door gestructureerde, elegante silhouetten met altijd een verrassingselement: een uitvergroting, een flinke franje, een flitsende schoen.

Een geruite kruik en omgekeerde trenchcoat bij Burberry FW23. Beeld: Launchmetrics Spotlight

De eerste collectie van Lee voor Burberry oogde nog wat jonger, en minder serieus, dan zijn eigen eerdere werk en dat van zijn voorganger Tisci. De kleding was draagbaar en losjes, met sweaters, grote sjaals en comfortabel ogende, ruime jassen. Waar Tisci wijd en dicht afwisselde met strak en bloot, en af en toe een spannend doorkijkje bood, was de collectie van Lee minder gewaagd. Wel was er ruimte voor humor, bijvoorbeeld in de vorm van een omgekeerde trenchcoat of een gebreide muts met een groen-gele eendenkop erop.

Die eenden kwamen vaker terug in de collectie: meerdere kledingstukken waren bedrukt met een rasterpatroon van zwarte, gele of rode eendjes. “De eenden vond ik gewoon heel Engels,” zei Lee daarover tegen GQ, na afloop van de show. Ze deden hem denken aan ‘een park’, aan ‘regen’, aan ‘bescherming’, zei Lee - concepten die passen bij Burberry, met zijn geschiedenis als buitenkledingmerk. Toeval of niet, de rasterprint met horizontale en verticale rijen eendjes deed ook aan iets anders denken. ‘To have your ducks in a row’, je eenden op een rijtje hebben, betekent goed voorbereid zijn op datgene wat komen gaat - iets dat Lee als nieuwkomer bij Burberry goed van pas zou komen.

Eenden bij Burberry FW23. Beeld: Launchmetrics Spotlight

’Een roos is niet altijd een roos’: het debuut van Daniel Lee bij Burberry

Een ander terugkerend motief was de roos, ook al een Engels symbool. Die werd verwerkt in een schilderachtige print, geborduurd op een trui, geplooid met stof en gedrukt op een sweater. Lee was zeker niet zuinig met zijn verwijzingen naar de Britse oorsprong van Burberry, maar hier en daar leek het ook alsof hij afstand zocht, of toch in elk geval nuance. ‘Roses aren’t always roses’ (vert. ‘Rozen zijn niet altijd rozen’), stond er in zwierige letters op de rozensweaters geschreven.

Rozen bij Burberry FW23. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Naast de Burberry-ruit, die uiteraard ook zijn opwachting maakte, was er een grote rol voor het hernieuwde Burberry-logo. Het oude Burberry-embleem van een ridder op een paard werd door Tisci niet gebruikt, maar werd door Lee de afgelopen maanden nieuw leven ingeblazen . Het logo werd uitgespreid over een jurk, jas en sjaal, in elektrisch blauw. Dat blauw was een van de handvol knalkleuren in een verder vrij gedekt palet, en zonder twijfel de meest opvallende tint in de collectie.

Lee staat bekend om zijn werk met kleuren: bij zijn vorige werkgever Bottega introduceerde hij ‘Bottega Green’ , een diepe, sappige graskleur die in het najaar van 2021 bij Bottega breed werd doorgevoerd en ook daarbuiten populair werd. Wie weet krijgt Burberry nu zijn eigen ‘Burberry Blue’ - maar de modewereld zal wellicht eerst willen zien hoe Lee zich als Engelse roos bij Burberry ontluikt.