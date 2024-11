Burberry rapporteert uitdagende halfjaarcijfers en lanceert herstelplan ‘Burberry Forward’

Het Britse modehuis Burberry presenteert de resultaten van de eerste helft van het financiële jaar en introduceert tegelijkertijd ‘Burberry Forward’—een strategisch plan om zijn merkwaarde en bedrijfsresultaten te verbeteren, en duurzame waarde op de lange termijn te creëren.

Samenvatting Burberry rapporteert een omzetdaling van 22 procent in de eerste helft van het financiële jaar 2024.

Het Britse modehuis lanceert ‘Burberry Forward’, een nieuwe strategie gericht op het terugwinnen van klanten.

Burberry is voorzichtig in zijn verwachtingen en focust zich op herstel en lange-termijn groei, met als doel een jaaromzet van 3,6 miljard euro te behalen.

Burberry heeft de eerste helft van het boekjaar 2024 afgesloten met een omzetdaling van 22 procent tot 1,1 miljard Britse pond (ongeveer 1,3 miljard euro), veroorzaakt door teruglopende prestaties in alle markten. CEO Joshua Schulman benadrukt de noodzaak van snelle veranderingen om het merk te stabiliseren en opnieuw te verbinden met zijn iconische erfgoed. "Onze focus ligt op onze hoofdcategorieën, zoals outerwear, en het terugwinnen van klanten die onze tijdloze Britse stijl waarderen," aldus Schulman.

De cijfers van het afgelopen halfjaar laten een operationeel verlies van 53 miljoen pond (63,7 miljoen euro) zien, een daling van 119 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De verkopen in winkels daalden met 20 procent, en de retail-omzet verminderde met 20 procent.

Burberry lanceert herstelplan ‘Burberry Forward’

Ondanks de uitdagende resultaten heeft Burberry vertrouwen in een nieuw herstelplan om de komende jaren winstgevendheid te realiseren: Burberry Forward. De nadruk van dit plan ligt op het combineren van Britse traditie met innovatie, het herinrichten van winkels, en het optimaliseren van e-commerce. Dit moet de aantrekkingskracht van het merk vergroten en een breed scala aan luxe klanten aanspreken.

Burberry heeft een aantal stappen ondernomen om zijn luxe klanten terug te winnen, waaronder de lancering van de campagnes It’s Always Burberry Weather en Wrapped in Burberry, die de focus op outerwear benadrukken. In winkels wordt de zichtbaarheid van outerwear en sjaals vergroot met speciale 'Scarf Bars'. Daarnaast maakt het bedrijf stappen met digitale media, zoals online styling advies en een webshop die verrijkt is met nieuwe functionaliteiten zoals een virtuele paskamer.

Met de feestdagen in aantocht blijft Burberry voorzichtig met de verwachting voor de tweede helft van het jaar. De focus ligt nu op herstel en een stevige basis leggen voor lange termijn waardecreatie, met het doel om jaarlijks 3 miljard dollar (3,6 miljard euro) omzet te behalen.