Calida Group noteert omzetdaling van 8,8 procent

De Zwitserse Calida Group noteert in de eerste zes maanden van 2024 een omzet van 111,3 miljoen Zwitserse frank (116,70 euro), een daling van 8,8 procent. Dit blijkt uit het financiële verslag van het bedrijf.

De aangepaste operationele winst van de groep staat op 0,5 miljoen Zwitserse frank (0,52 miljoen euro). Het aangepaste nettoverlies is 0,5 miljoen Zwitserse frank.

Calida Group is bezig met een nieuwe strategie. Het bedrijf verkocht recent het meubelmerk Lafuma Mobilier. Felix Sulzberger, uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur van de Calida Group, deelt: “De optimalisatie van onze groepsstructuur en personeel verloopt volgens plan. De recente verkoop van Lafuma Mobilier is in lijn met ons plan om de Calida Group te focussen op het textielsegment."

De merken Calida, Aubade en Cosabella

De bijdrage van Calida aan de groepsomzet is 69,9 miljoen Zwitserse frank (73,3 miljoen euro), een daling van 3,6 procent. Aubade noteert een omzet van 33,6 miljoen euro, een omzetdaling van 3,9 procent. Het in 2022 overgenomen Amerikaanse lingeriemerk Cosabella is een uitdagende investering, aldus de groep. Door de voortdurende herstructurering en strategische heroriëntatie noteert het merk een daling van de omzet tot 10,3 miljoen dollar (9,50 miljoen euro), een daling van 18,6 procent.

Sulzberger reageert op de financiële resultaten van de individuele merken van de groep: "Onze core brands Calida, Aubade en Cosabella zijn internationaal goed gepositioneerd en bieden een aantrekkelijk groeipotentieel.”

Concluderend stelt de groep dat de Franse markt is getroffen door de terughoudendheid van de consument. De omzet van Aubade zal naar verwachting hun lichte onderprestatie jaar op jaar voortzetten in de tweede helft.

