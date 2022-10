Californië eerste Amerikaanse staat die PFAS in de ban doet

Ook aan de andere kant van de oceaan worden maatregelen getroffen om PFAS in de ban te doen. De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, ondertekende dit weekend een wet die stelt dat textielproducenten het gebruik van PFAS zo snel mogelijk moeten uitfaseren. Vanaf 2025 mag nieuw textiel dat PFAS bevat in de staat niet meer geproduceerd, verspreid of verkocht worden, zo staat in het openbare wetsdocument. Californië is de eerste staat in de Verenigde Staten die een dergelijk verbod doorvoert.

De afkorting PFAS staat voor persistente poly- en perfluoralkylstoffen, een groep potentieel schadelijke synthetische chemicaliën die zich onder meer in kleding kunnen bevinden. Zo kan de beschermende laag van water- en vuilafstotende buitenkleding bijvoorbeeld PFAS bevatten. Die chemicaliën kunnen worden uitgestoten bij productie, maar ook bij het dragen van PFAS-houdend textiel. Dat kan voor gezondheidsproblemen zorgen. Ook zijn de chemicaliën schadelijk voor het milieu. PFAS hebben de bijnaam ‘forever chemicals’, omdat ze sterk bestand zijn tegen degradatie en het erg moeilijk is de uitgestoten chemicaliën weer uit de omgeving te verwijderen.