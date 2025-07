'Canada Goose wordt mogelijk verkocht'

Bain Capital zou naar verluidt een deel of al zijn controlerende belang in het luxe kledingmerk Canada Goose Holdings Inc. willen verkopen. Dat meldt Bloomberg. Het investeringsbedrijf zou samenwerken met adviseurs en de interesse van potentiële kopers peilen, meldt het zakenblad op basis van bronnen dichtbij de zaak.

Bain Capital verwierf in 2013 een meerderheidsbelang in Canada Goose. Het investeringsbedrijf begeleidde in samenwerking met algemeen directeur en voorzitter van het kledingmerk Dani Reiss het merk in 2017 naar de beurs. Daarbij bleef het investeringsmaatschappij wel de controle behouden via aandelen met meerdere stemrechten. Eind maart bezat Bain Capital 60,5 procent van deze aandelen en beschikte het over 55,5 procent van het totale stemrecht binnen het bedrijf, meldt Bloomberg. Reiss bezit ongeveer 18 procent van de aandelen.

Canada Goose rapporteerde een omzet van 1,3 miljard Canadese dollar (857 miljoen euro) en een nettowinst van ongeveer 95 miljoen Canadese dollar (60,3 miljoen euro) voor het fiscale jaar dat eindigde in maart 2025.

Een verkoop van het controlerende belang door Bain Capital zou de strategische koers van Canada Goose kunnen beïnvloeden, afhankelijk van wie de nieuwe eigenaar wordt.

FashionUnited heeft contact opgenomen met Bain Capital voor meer informatie.