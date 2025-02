Capri Holdings lijdt kwartaalverlies van 547 miljoen dollar

Het Amerikaanse modeconcern Capri Holdings Limited, moederbedrijf van Michael Kors, Versace en Jimmy Choo, noteert in het derde kwartaal van boekjaar 2024/25 een fors omzetverlies. Door negatieve speciale effecten lijdt het bedrijf een nettoverlies van meer dan een half miljard dollar. Dit blijkt uit het recent gepubliceerde tussentijdse rapport.

CEO erkent tegenvallende prestaties

CEO John Idol erkent dat het afgelopen kwartaal teleurstellend is verlopen: “Onze resultaten vielen tegen en we hebben een uitdagende periode achter de rug.” De groep herziet nu haar strategische maatregelen om de verkooptrends te verbeteren. Idol verwacht echter herstel in het komende boekjaar en ziet 2027 als het moment waarop de basis voor groei opnieuw wordt gelegd.

Omzet daalt met bijna twaalf procent

In de drie maanden tot en met 28 december daalt de groepsomzet met 11,6 procent naar 1,26 miljard dollar (1,21 miljard euro). Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten bedraagt de daling 11,4 procent. Alle merken binnen de groep noteren verlies:

Michael Kors verliest 12,1 procent omzet en komt uit op 909 miljoen dollar (873 miljoen euro).

Versace ziet de omzet met 15 procent dalen naar 193 miljoen dollar (185 miljoen euro).

Jimmy Choo daalt met 4,2 procent en noteert 159 miljoen dollar (153 miljoen euro).

Dieprode cijfers door forse afschrijvingen

Fors oplopende afschrijvingen duwen het bedrijf diep in de rode cijfers. Het operationele verlies bedraagt 590 miljoen dollar (567 miljoen euro), tegenover een operationele winst van 122 miljoen dollar (117 miljoen euro) in dezelfde periode vorig jaar. Het nettoverlies voor aandeelhouders komt uit op 547 miljoen dollar (525 miljoen euro), terwijl Capri in het derde kwartaal van vorig jaar nog een winst van 105 miljoen dollar (101 miljoen euro) behaalde. Gecorrigeerd voor bijzondere posten daalt de nettowinst met 62 procent naar 54 miljoen dollar (52 miljoen euro).

De toekomst van Capri Holdings blijft onzeker na het afblazen van de fusie met concurrent Tapestry Inc., die door een Amerikaanse rechtbank werd tegengehouden om concurrentieredenen. Volgens mediaberichten overweegt het bedrijf nu om Versace en Jimmy Choo te verkopen en zich volledig te richten op kernmerk Michael Kors. Onder de geïnteresseerden in Versace bevinden zich onder meer de Italiaanse modegroep Prada SpA en de investeringsmaatschappij van voormalig Gucci-CEO Marco Bizzarri.