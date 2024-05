Capri Holdings Limited buigt winst om in verlies in boekjaar 2024

Capri Holdings Limited maakt verlies in boekjaar 2024 door bijzondere waardeverminderingen zonder kasstroom. Het moederbedrijf van Jimmy Choo, Michael Kors en Versace ziet ook de omzet afnemen bij al haar merken. Ook dit luxe bedrijf lijdt onder de dalende vraag naar luxe producten.

Het bedrijf behaalt een omzet van 1,22 miljard dollar in het vierde kwartaal en eindigt daarmee op 5,17 miljard dollar, omgerekend 4,78 miljard euro, in 2024. Capri Holdings Limited verkoopt in dat jaar 449 miljoen euro aan spullen minder dan een jaar eerder. Michael Kors ziet zijn omzet het hardst teruglopen met 9,5 procent op constante basis. Versace noteert een omzetdaling van 7,9 procent en Jimmy Choo krimpt met 3 procent.

Capri Holdings Limited behaalde in 2023 nog een operationele winst van 679 miljoen dollar. Die winst buigt in 2024 om in een operationeel verlies van 241 miljoen dollar. Het verlies wordt in het vierde kwartaal vooral vergroot, doordat het bedrijf in deze periode een verlies van 543 miljoen dollar opschrijft. Volgens het bedrijf is het verlies te wijten aan bijzondere waardeverminderingen zonder kasstroom.

Capri Holdings Limited CEO over boekjaar 2024: “Resultaten teleurstellend”

Het totale nettoverlies eindigt in boekjaar 2024 op 229 miljoen dollar. Dat is een behoorlijk verschil vergeleken met de nettowinst van 619 miljoen dollar in 2023. John D. Idol, voorzitter en Chief Executive Officer van Capri Holdings Limited, noemt de resultaten ‘teleurstellend’.

Idol zoomt ook in op de gestrande overeenkomst met Tapestry. Amerikaanse mededigingswaakhonden maakten in april bekend de miljardendeal te willen verhinderen. Waakhond FTC stelde dat de fusie zou kunnen leiden tot hogere prijzen, met name voor handtassen en accessoires.

“We zijn het absoluut niet eens met de beslissing van de FTC en geloven sterk in de verdiensten van deze overname”, stelt Idol. “De marktrealiteit, die in de aanklacht van de overheid wordt genegeerd, toont overduidelijk aan dat deze transactie de concurrentie niet zal beperken of belemmeren. Tapestry en Capri opereren in de sterk concurrerende en zeer gefragmenteerde wereldwijde luxe mode-industrie. Consumenten hebben keuze uit honderden handtassen op elk prijspunt via alle kanalen en de toetredingsdrempels zijn laag. Zoals we eerder hebben verklaard, is Capri van plan om deze zaak krachtig te verdedigen in de rechtszaal aan de zijde van Tapestry en we kijken uit naar de succesvolle afronding van de op handen zijnde overname. [...]”