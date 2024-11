Capri Holdings Limited en Tapestry Inc. beëindigen miljardendeal

Capri Holdings Limited en Tapestry Inc. zijn het met elkaar eens geworden en beëindigen hun fusieovereenkomst, dat maakt Capri bekend in een persbericht. Dit nieuws komt nadat de rechter de miljardendeal blokkeerde.

Capri en Tapestry zeggen definitief een streep te zetten door hun miljardendeal ‘in het belang van beide bedrijven'. Het zou onwaarschijnlijk zijn dat er wordt voldaan aan de vereiste goedkeuringen van de regelgevende instanties in de Verenigde Staten voor de deadline van de fusieovereenkomst - 10 februari 2025.

John D. Idol, voorzitter en Chief Executive Officer van Capri, deelt in het persbericht: “Met de beëindiging van de fusieovereenkomst richten we ons nu op de toekomst van Capri en onze drie iconische luxehuizen. Vooruitkijkend blijf ik vertrouwen houden in Capri's groeipotentieel op de lange termijn, en wel om verschillende redenen.”

“Ten eerste hebben we een ongelooflijk portfolio van luxe huizen, elk met hun eigen rijke erfgoed, exclusieve DNA en sterke loyaliteit van de consument. Ten tweede hebben we een solide distributienetwerk om op voort te bouwen. Met meer dan 1.200 direct bediende luxe winkels wereldwijd in combinatie met ons robuuste digitale platform hebben we een sterk kader voor de toekomst. Daarnaast is ons uitgebreide groothandelsnetwerk een belangrijk kanaal om consumenten te bereiken in gebieden waar we geen eigen winkels hebben. Ten derde beschikken we over het managementteam, ontwerptalent en een wereldwijd personeelsbestand van 15.000 medewerkers om onze initiatieven succesvol uit te voeren. Ten vierde hebben we de financiële kracht om onze strategieën uit te voeren.”

Fusieovereenkomst Capri Holdings en Tapestry belandt in de prullenbak

In eerste instantie zou Tapestry, Capri overnemen voor 8,5 miljard dollar. Het gaat om twee Amerikaanse bedrijven die beide actief zijn in het luxe segment. De bedrijven hebben veel merken in hun portfolio die actief zijn in het handtassen segment. Door de overname zouden de merken Coach, Kate Spade, Stuart Weitzman, Versace, Jimmy Choo en Michael Kors onder een dak verenigen.

In Amerika moeten overnames, net zoals in Nederland, worden goedgekeurd door diverse partijen, waaronder de FTC - de Amerikaanse marktwaakhond. Deze marktwaakhond onderzocht de miljardendeal en stuitte op het feit dat er mogelijk een negatief effect op de marktwerking en eerlijke concurrentie zou zijn. Vervolgens werd er een zaak gestart, waarna de Amerikaanse rechter de deal tegenhield. Nu gooien beide bedrijven de fusieovereenkomst in de prullenbak.