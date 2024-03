Capri Holdings ontkent 'nadrukkelijk' zoektocht opvolger Michael Kors

Capri Holdings, moederbedrijf van Michael Kors, ontkent een suggestieve berichtgeving van nieuwsplatform WWD dat er gezocht wordt naar een mogelijke opvolger voor Kors. In een statement aan het nieuwsplatform meldt Capri dat de gelijknamige ontwerper “chief creative officer is en blijft" van Michael Kors.

Nieuwsplatform WWD publiceerde eerder deze week een artikel naar aanleiding van het vertrek van Dries Van Noten. In dit artikel werd suggestief geschreven over pensioenplannen en opvolgingsstrategieën van ontwerpers. Zo zou er naar een mogelijke opvolger voor Michael Kors worden gezocht.

"Vanochtend publiceerde WWD een artikel dat suggereerde dat we op zoek zijn naar een opvolger voor Michael Kors. Deze informatie is niet waar en we hebben de onderstaande persverklaring uitgegeven om alle misvattingen die het artikel kan hebben gecreëerd te adresseren en te corrigeren. Michael blijft de creatieve visie van ons bedrijf met veel enthousiasme leiden," aldus een statement van Capri Holdings in handen van WWD.

Volgens WWD ontkent John Idol, voorzitter en chief executive officer van Capri Holdings, 'nadrukkelijk' dat er naar een opvolger voor Kors wordt gezocht. In een verklaring aan het nieuwsplatform zei Idol: "Michael Kors is en blijft de chief creative officer van zijn gelijknamige bedrijf. Zijn visie is essentieel voor ons succes. Alle informatie die het tegendeel beweert is onjuist."