Capri Holdings ziet omzet flink dalen in Q2, maar sterke klantengroei biedt hoop

De wereldwijde luxe modegroep Capri Holdings, moederbedrijf van Versace, Jimmy Choo en Michael Kors, kondigt aan dat het een uitdagend tweede kwartaal van het fiscale jaar 2025 achter de rug heeft, gekenmerkt door dalende verkopen en marges. Volgens het financiële rapport hebben de wereldwijde marktomstandigheden een directe impact op de winstgevendheid van de groep. De toevoeging van miljoenen nieuwe klanten zorgt echter voor een lichtpunt.

De omzet van de modegroep daalt in Q2 met 16,4 procent tot 1,08 miljard Amerikaanse dollar (1,03 miljard euro), zowel in gerapporteerde als in constante valuta. Dit weerspiegelt een bredere trend waar ook Capri Holdings mee te maken heeft. Te weten: de afname in de vraag naar luxegoederen wereldwijd door het groeiende protectionisme ten midden van economische onzekerheden wereldwijd.

Capri’s brutowinst keldert van 832 miljoen Amerikaanse dollar vorig jaar naar 694 miljoen dollar (674 miljoen euro), met een margedaling van 10 basispunten. De operationele verliezen bedragen 38 miljoen Amerikaanse dollar (37 miljoen euro), een duidelijke ommekeer ten opzichte van een operationele winst van 100 miljoen dollar een jaar eerder.

Het nettoresultaat van de modegroep komt uit op 24 miljoen dollar (23 miljoen euro), of 0,20 dollar per aandeel. Vorig jaar bedroeg het nettoversultaat nog 90 miljoen dollar. Op aangepaste basis behaalt Capri Holdings een operationele winst van 32 miljoen Amerikaanse dollar (31 miljoen euro) met een margedaling van 12,2 naar 3 procent.

Versace-winkel. Credits: Capri Holdings

Capri’s portfolio: Versace, Jimmy Choo en Michael Kors

Het merk Versace, ooit de kroonjuweel van Capri’s portfolio, ziet zijn omzet dalen met 28,2 procent tot 201 miljoen Amerikaanse dollar (186 miljoen euro). De afname in de omzet toont de regionale uitdagingen aan: in Amerika daalde de omzet met 33 procent, in EMEA met 28 procent, en in Azië met 20 procent. Dit resulteert in een operationeel verlies van 3 miljoen Amerikaanse dollar, terwijl de marge omslaat naar negatieve 1,5 procent.

Jimmy Choo is het enige merk binnen Capri dat een omzetgroei laat zien. Het merk boekt een stijging van 6,1 procent tot 150 miljoen dollar (139 miljoen euro). De groei is vooral zichtbaar in de EMEA-regio, waar de omzet met 25 procent groeit, terwijl Amerika en Azië een lichte daling kennen. Hoewel het merk een operationeel verlies van 5 miljoen Amerikaanse dollar rapporteert, toont de verbetering ten opzichte van vorig jaar aan. Naar eigen zeggen beheert het merk zijn kosten beter.

Michael Kors, het grootste merk van Capri, ziet zijn omzet dalen met 16 procent tot 738 miljoen Amerikaanse dollar (707 miljoen euro), met dalingen in zowel detailhandel als groothandel. Vooral Azië toont zwakte met een omzetdaling van 43 procent.

Ondanks de terugval in omzet blijft Capri Holdings investeren in zijn strategische initiatieven, zoals klantengroei. CEO John Idol lijkt optimistisch hierover. En niet zonder reden: in totaal zijn er 10,9 miljoen nieuwe klanten toegevoegd aan de klantendatabases van de drie merken. Dit is een stijging van 13 procent vergeleken met vorig jaar.

Tapestry-overname

Ondertussen bevindt Capri Holdings zich in een overnameproces door Tapestry, een fusie die naar verwachting synergieën zal opleveren voor beide partijen. De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) heeft echter recentelijk een beslissing genomen die de transactie tijdelijk blokkeert. Capri Holdings heeft in samenwerking met Tapestry beroep aangetekend tegen deze beslissing.

Gezien de onzekerheden rondom deze fusie en het lopende beroep, geeft Capri Holdings momenteel geen specifieke financiële vooruitzichten. De focus ligt voorlopig op kostenbeheersing en het verstevigen van de klantrelatie.