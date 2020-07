CBS: aantal faillissementen in eerste halfjaar gelijk aan vorig jaar

Wie een enorme hausse verwacht in het aantal faillissementen in de eerste zes maanden van 2020, komt bedrogen uit. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt namelijk dat het aantal faillissementen voor het eerste halfjaar nagenoeg gelijk is gebleven in vergelijking met vorig jaar.

Het aantal faillissementen tot en met week 27 was maar een fractie hoger dan vorig jaar, namelijk met 14 faillissementen. Opvallend genoeg zijn in juni 34 minder bedrijven failliet verklaard dan in mei, zo meldt het CBS. In juni werden de meeste faillissementen uitgesproken in de handel. Daar plaatst het CBS wel de kanttekening bij dat de handel de grootste bedrijfstak is. Relatief gezien werden de meeste faillissementen in juni uitgesproken in de horeca.