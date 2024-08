CBS: Consumentenvertrouwen even negatief terwijl koopbereidheid stijgt

In augustus maakten mensen zich meer zorgen over de economie dan in juli, maar ze hadden wel iets meer zin om te kopen. In augustus was het vertrouwen van consumenten even slecht als de maand ervoor (min 24), meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Daarnaast hadden mensen deze maand iets meer zin om te kopen. De koopbereidheid was min 13, iets beter dan de min 14 in juli. Mensen waren iets minder negatief over hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden en iets positiever over hun financiële vooruitzichten voor de komende twaalf maanden.

Het CBS meet sinds april 1986 elke maand het consumentenvertrouwen in Nederland. In 2000 was het consumentenvertrouwen het allerhoogst (36). In de maanden september en oktober van 2022 raakte het consumentenvertrouwen in een dal (min 59).