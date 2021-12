CBS: consumentenvertrouwen verder omlaag

De stemming onder consumenten is in december 2021 voor de derde maand op rij verslechterd, meldt het CBS vandaag. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -25, tegen -19 in november.

Consumenten waren in december pessimistischer over de economie dan in november. De deelindicator economisch klimaat ging van -28 naar -38. Consumenten waren negatiever over zowel de economie in de komende twaalf maanden als die in de afgelopen twaalf maanden.

Ook de koopbereidheid ging verder omlaag.