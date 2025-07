CBS: Detailhandel investeert fors minder in klimaatneutrale bedrijfsvoering

In de detailhandel zijn de verwachtingen voor investeringen in duurzaamheid sterk gedaald, zo meldt het CBS. In de sector detailhandel gaf in juni 2025 slechts 0,9 procent van de bedrijven aan dit jaar te investeren in klimaatneutrale bedrijfsvoering. Vorig jaar was dit nog 28,7 procent.

Volgens het onderzoek ervaren de meeste bedrijven belemmeringen bij het verduurzamen van hun onderneming. 'Financiële beperkingen' worden het vaakst genoemd, gevolgd door 'onzekerheid over de economie of het beleid'. Daarna volgen een 'gebrek aan duurzame alternatieven', 'beperkingen in het (energie)netwerk' en een 'tekort aan geschikte arbeidskrachten'.

Het CBS meldt een verschil tussen twee groepen bedrijven: het klein- en middenbedrijf (5 tot 50 en 50 tot 250 werkzame personen) en het grootbedrijf (250 of meer werkzame personen). Grootbedrijven investeren het vaakst in verduurzaming. Volgens het CBS ervaren zij ook 'iets vaker' belemmeringen dan het kleinbedrijf en de middenbedrijven.