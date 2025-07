Oproep Modint: Stop circulaire bedrijven langs lineaire meetlat te leggen

De uitstel van betaling bij textielrecycler I-did lijkt sectororganisatie Modint aangespoord te hebben zich opnieuw te richten op de politiek. De organisatie roept namelijk op circulaire bedrijven niet meer langs een lineaire meetlat te leggen. “Dat belemmert de transitie.”

I-did maakte eerder in juli bekend uitstel van betaling aangevraagd te hebben nadat een saneringvoorstel door de belastingdienst werd afgewezen. Het bedrijf meldde daarbij dat de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan en de opgelopen kosten en teruggelopen opdrachten hebben gezorgd voor tekorten.

“Een circulair bedrijf opzetten vergt een lange adem. Wanneer je een circulair idee hebt weten uit te werken tot een kansrijk businessmodel, wacht vervolgens de uitdaging om te concurreren in een lineaire economie. Feitelijk opereer je als circulair bedrijf dus altijd in een ongelijk speelveld”, aldus het persbericht. Modint noemt bijvoorbeeld dat ‘de beoordeling of je als bedrijf wel of geen lening kunt krijgen, wordt namelijk nog steeds gedaan op basis van lineair gedachtegoed’.

“Onze oproep aan de politiek is dan ook: zorg dat we deze transitiebedrijven duidelijker op het netvlies hebben staan. Dat er een loket is waar deze bedrijven kunnen aankloppen wanneer zij op cruciale momenten tegen de lineaire grenzen van onze economie aanlopen. Zo voorkomen we dat deze bedrijven, vanwege lineaire regels, procedures of beoordelingscriteria die op hun circulaire businessmodel worden toegepast, het uiteindelijk niet redden. We kunnen het ons niet permitteren deze bedrijven te verliezen, want zonder hen geen circulaire economie.”