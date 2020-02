CBS: detailhandel plus 3,4 procent in 2019, kleding- en schoenwinkels zien weinig verandering

De Nederlandse detailhandel heeft in 2019 3,4 procent meer omzet gedraaid dan het voorgaande jaar. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de jaarcijfers. De omzetgroei is de op een na hoogste groei sinds 2006. Alleen in 2017 lag de omzetgroei in de detailhandel hoger, namelijk op 4,2 procent.

Winkels in meubels en woninginrichting, doe-het-zelf, keukens en vloeren profiteerden van de hoogste omzetgroei in 2019. Kledingwinkels hielden de omzet stabiel in vergelijking met 2018. Winkels in schoenen en lederwaren zagen de omzet licht afnemen met 0,8 procent. Het is een verbetering ten opzichte van 2018, in dat jaar kregen de winkels in schoenen en lederwaren een daling van 3,5 procent te verduren.

De online omzet steeg in 2019 met 16,6 procent voor de detailhandel. De online omzet bij multichannelers steeg met ruim 21 procent. Bij pure online players steeg de omzet met 16,6 procent.