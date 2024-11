CBS: Nederlanders geven meer uit aan kleding in derde kwartaal 2024

Het bruto binnenlands product (bbp) van Nederland is met 0,8 procent gestegen in het derde kwartaal van 2024. Kleding speelt een prominente rol in deze stijging, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit wijst op een toenemende consumptie in de mode-industrie. Een industrie die zich, ondanks eerdere economische onzekerheden, keer op keer weet te herstellen.

Samenvatting De Nederlandse kledingindustrie draagt bij aan een stijging van het bbp.

Toenemende consumptie van kleding toont economisch herstel en veranderd consumentengedrag.

Herstelde koopkracht en aangepaste consumentenbestedingen na economische onzekerheden.

De modebranche lijkt zich goed aan te passen aan de veranderende economische omstandigheden, waarbij consumenten opnieuw bereid zijn te investeren in kleding, zo meldde ook de ING-bank eerder. De grotere vraag naar kleding kan tegelijkertijd duiden op een verschuiving in consumentengedrag, waarbij de focus op persoonlijke uitstraling sterker wordt. Naast kleding gaven Nederlanders ook meer uit aan woninginrichting en energie.

Recente cijfers van zowel het CBS als ING wijzen op een herstel van de koopkracht van consumenten. Tegelijkertijd zou het erop kunnen wijzen dat consumenten over de economische onzekerheden van de afgelopen jaren heen zijn gegroeid, zoals de coronamaatregelen die langzamerhand versoepeld zijn.