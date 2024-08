CBS: Nederlands werkloosheidscijfer blijft stabiel

Het aantal werklozen is in juli stabiel gebleven ten opzichte van de maand ervoor, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In juli waren 370 duizend mensen tussen de 15 en 75 jaar werkloos. Net zoals in mei is dat 3,6 procent van de beroepsbevolking. Volgens het CBS fluctueert het werkloosheidspercentage sinds de zomer van 2023 rond dit cijfer.

Daarnaast nam het aantal werkloosheidsuitkeringen vorige maand af. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) registreerde eind juli 164.200 WW-uitkeringen, een afname van 3.600 uitkeringen (min 2,2 procent) ten opzichte van juni. De enige sector met een lichte toename van het aantal werkloosheidsuitkeringen was de cultuursector.

Tot slot de mensen in de leeftijd van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk, in juli waren dit er bijna 3,6 miljoen. Naast de 370 duizend werklozen waren er 3,2 miljoen mensen die recentelijk niet op zoek waren naar een baan of niet direct beschikbaar waren voor werk. Deze groep wordt niet meegerekend als onderdeel van de beroepsbevolking. Dit zijn voornamelijk mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken vanwege gezondheidsproblemen of arbeidsongeschiktheid. Over de afgelopen drie maanden groeide deze groep mensen buiten de beroepsbevolking volgens het CBS met gemiddeld 6.000 per maand.