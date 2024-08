Beste carrière-tip ooit ontvangen: Ondernemer Mauro Wilson Estevão

Een tip kan de richting van iemands carrière compleet veranderen. Wat zijn de carrière-tips die modeprofessionals hebben gehad en wat voor tip hebben zij voor anderen? FashionUnited blaast deze rubriek uit het archief nieuw leven in en gaat in gesprek met Mauro Wilson Estevão, oprichter van Mausons, het merk dat zich richt op ondernemende mannen.

Wat is een tip die je ooit hebt gehad die je altijd is bijgebleven?

De tip die ik het meest heb gehoord en die altijd bij mij blijft is: ‘Blijf jezelf’. Ik heb ontdekt dat dat ook de beste manier is om naar situaties te kijken. Als ondernemer ben je vaak onzeker over van alles en ga je jezelf aanpassen. Je gaat dingen anders doen om te kijken of iets werkt of niet.

Uiteindelijk kopen mensen bij jouw merk vanwege jou. Probeer zoveel mogelijk jezelf te zijn en daarmee te laten zien waarom klanten bij jou moeten zijn. Je kunt proberen iemand anders te zijn, maar dat gaat uiteindelijk toch opvallen.

Wie heeft jou deze tip gegeven?

Ik heb een oude vriend, Jos. Ik spreek regelmatig met hem en hij helpt mij heel vaak. Het helpt om dingen te bespreken en uit te leggen waar ik mee zit. Ik denk dat het belangrijk is als je als ondernemer begint, dat je zo iemand in je omgeving hebt.

Hoe heeft de tip om jezelf te blijven doorgewerkt in je carrière?

Ik was zoekende hoe ik mijn verhaal het beste kon vertellen. Hoe kunnen mensen mijn merk beter snappen? Tijdens die zoektocht keek ik ook veel op social media naar hoe anderen dat verhaal vertellen. Dan ga je toch onbewust op een andere manier op social media posten en anderen nadoen. Ik merkte alleen dat hierdoor mijn verhaal niet helemaal verfijnd overkwam.

Ik ben toen gaan brainstormen, ook met anderen erbij, om te kijken waar we voor staan en wat ons verhaal is. Ik ben dat gaan uitstippelen en eigenlijk lag mijn verhaal de hele tijd al voor mijn neus. Mijn verhaal is dat een dood spoor in het leven,en in het ondernemen, ruimte creëert voor creativiteit. Dat slaat bij mij op veel dingen, maar het geldt ook voor mijn doelgroep van ondernemende mannen. Sinds ik dat ben gaan zien, ben ik ook het verhaal van Mausons anders gaan vertellen.

Geef jij zelf ook weleens een tip aan anderen?

Ja, mensen die ik spreek probeer ik altijd aan te geven dat je bij jezelf moet blijven, maar ook dat je moet geloven in het proces. Ik ontdek dat veel ondernemers op het moment dat iets tegenzit, de hoop opgeven. Daarom moet je altijd je doel helder hebben, want dan kun je die tegenslagen beter aan omdat je weet waar je naartoe wil. Heb je dat niet, dan ga je zwerven en redenen zoeken waarom iets niet bij jou past.

Uiteindelijk ga je er komen. Met doorzettingsvermogen en wilskracht, een helder doel en de juiste mensen om je heen. Dus vertrouw op het proces.