CBS: Nederlandse economie krimpt licht in derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2022 kromp de Nederlandse economie met 0,2 procent ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Dat blijkt uit een tweede berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Bij de eerste berekening , halverwege november, werd al duidelijk dat de economie met ongeveer 0,2 procent zou terugzakken. Na die eerste berekening werden nog een aantal cijfers bijgesteld. De stijging van de consumptie van huishoudens werd aangepast van 0,1 naar 0,5 procent. Ook bleek de daling van investeringen iets minder sterk: 1,6 procent, tegenover de eerder berekende 1,7 procent. De overheidsconsumptie kwam dan weer iets lager uit.

Uiteindelijk bleef het totaalbeeld onveranderd. De krimp van 0,2 procent heeft volgens het CBS vooral te maken met de terugloop van investeringen, vooral op het gebied van infrastructuur en huizen.

Ten opzichte van het derde kwartaal van 2021 groeide de economie met 3,1 procent. Dat beeld kwam ook uit de eerste berekening in november.

Banengroei minder sterk dan bij eerste berekening

Uit de tweede berekening blijkt ook dat het aantal banen in Nederland in het derde kwartaal toenam met 53 duizend ten opzichte van het tweede kwartaal. In de eerste berekening ging het nog om 59 duizend banen. Vergeleken met het derde kwartaal van 2021 waren er volgen de tweede berekening 375 duizend banen meer in het derde kwartaal dit jaar.

Het CBS berekent de economische groei in een kwartaal altijd twee keer: de eerste berekening verschijnt na ongeveer 45 dagen en wordt gemaakt op basis van de informatie die dan beschikbaar is. Daarna komt vaak nog extra informatie naar boven. 85 dagen na afloop van het kwartaal wordt een tweede berekening gepubliceerd waarin deze informatie ook is meegenomen.