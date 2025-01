CBS: Nederlandse industrie herstelt in 2024, mode blijft achter

In 2024 herstelde de Nederlandse industrie zich na een periode van krimp die begon in het tweede kwartaal van 2022. In de tweede en derde kwartalen van 2024 groeide de industrie met respectievelijk 2,9 en 1,3 procent, volgens de laatste cijfers van het CBS. Toch blijft de modebranche achter.

In het derde kwartaal van 2024 was de waarde in de mode-industrie 15,6 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2022, waardoor de sector een van de zwaarst getroffen binnen de industrie is.

Volgens ING bank moet de mode-industrie innoveren om concurrerend te blijven. Bedrijven moeten inspelen op de groeiende vraag naar nieuwe technologieën, zoals efficiëntere productieprocessen. Overheidssteun en investeringen in vernieuwing kunnen deze transitie versnellen.