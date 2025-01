ING waarschuwt retailsector: ‘Investeren in vernieuwing is noodzakelijk’

De retailsector staat voor grote uitdagingen, van stijgende kosten tot agressieve online concurrentie. Hoewel de omzet in de detailhandel naar verwachting in 2025 met 3,5 procent zal groeien (hoger dan de 2 procent groei in 2024), benadrukt ING-econoom Katinka Jongkind dat de winstmarges van sommige retailers onder druk zullen blijven door sterke kostenstijgingen. Retailers met een verouderd verdienmodel kunnen vanwege hun slechte financiële situatie niet investeren in technologie en winkelvernieuwing. Dit zorgt ervoor dat ze achterop raken ten opzichte van retailers zoals Zara, die wel flink investeren in vernieuwing.

Samenvatting De Nederlandse mode-industrie staat onder druk door stijgende kosten en online concurrentie, wat leidt tot faillissementen.

Vernieuwing, zoals investering in technologie en winkelervaring, is essentieel voor overleving in de retailsector.

Bedrijven die zich aanpassen aan klantwensen en efficiënter werken, zoals Zara met zijn focus op flagshipstores en technologie, hebben de meeste kans van slagen.

Het vermogen om te vernieuwen zal bepalen welke spelers in de winkelstraat blijven en welke hun deuren moeten sluiten, aldus ING in een recent persbericht voor de sector Trade & Retail. Veel faillissementen in de Nederlandse mode-industrie zijn nog steeds het gevolg van de beperkingen tijdens de coronapandemie. Dankzij overheidssteun bleven ook ketens die voor de pandemie al in zwaar weer verkeerden, overeind. Nu de overheidssteun is gestopt en de coronaschuld moet worden terugbetaald, lukt het deze bedrijven niet om te overleven. De bank verwacht dan ook dat het aantal faillissementen in de detailhandel dit jaar verder zal toenemen, tenzij de sector zich weet te vernieuwen.

ING: Modebranche onder druk

Er is echter ook een lichtpuntje: ING verwacht dat consumenten in 2025 meer zullen uitgeven in de winkelstraat, mede dankzij een verbeterde koopkracht en gewenning aan hogere prijzen. Ondanks deze verbeterde koopkracht blijft het middensegment van de modebranche onder druk staan. Concurrentie van fast fashion bedrijven, zoals Primark en H&M, en de opkomst van e-commerceplatforms zoals Shein en Temu, maakt het voor veel fysieke winkels moeilijk om te concurreren.

De e-commercesector blijft ook groeien, met een verwachte groei van 8 procent in 2025. Opvallend is dat pure online spelers beter presteren dan multichannel retailers, omdat consumenten relatief vaker kiezen voor fysieke winkels van de laatste groep. Toch blijft de verschuiving naar online verkoopkanalen doorzetten, dankzij het gemak en het bredere aanbod dat online beschikbaar is. ING stelt dat vernieuwing, zoals het implementeren van technologie in winkels of het creëren van een naadloze omnichannel-ervaring, noodzakelijk is om te blijven bestaan.

Hoe Zara inspeelt op vernieuwing

Een goed voorbeeld van een retailer die zich hiervan bewust is en hierop inspeelt, is Zara, het dochtermerk van de Spaanse modegroep Inditex (ook eigenaar van Bershka, Massimo Dutti en Stradivarius), dat momenteel 25 winkels in Nederland heeft. Inditex heeft 2024 afgesloten met uitstekende financiële resultaten, waaronder een omzet van 35,9 miljard euro en een winststijging van 30 procent, dankzij marge-optimalisatie en kostenbeheersing.

Zara-moeder Inditex heeft onlangs aangekondigd meerdere winkels in Nederland te sluiten. Het bedrijf ziet kansen in flagshipstores en vernieuwde technologieën in winkels. Zo wil het bedrijf bijvoorbeeld onzichtbare alarmering in alle Zara-winkels introduceren en een "livestreaming"-model lanceren.

Kortom: bedrijven die investeren in nieuwe technologieën en efficiëntere werkwijzen, hebben meer kans om te overleven. Het is ook belangrijk dat winkels zich aanpassen aan de wensen van klanten, bijvoorbeeld door een betere winkelervaring te bieden. Zo kunnen ze succesvol blijven in een concurrerende markt.