Modegigant Zara sluit ook winkel in Almere, focust op flagshipstores in lijn met technologiestrategie

Zara, het modebedrijf in de portfolio van de Spaanse retailgigant Inditex, sluit eind januari haar winkel in het centrum van Almere. Dit meldt Omroep Flevoland. De reden voor de sluiting is niet bekend. Zara heeft momenteel 25 winkels in Nederland.

Vorige week werd bekendgemaakt dat Zara haar winkel in Tilburg sluit. Kort na dit nieuws, werd bekendgemaakt dat het pand is overgenomen door de Nederlandse modeketen Van Uffelen. Bedrijfsleider Dieudonnée van Rijthoven verwacht halverwege 2025 de deuren van de nieuwe winkel te openen. Waarom Zara de winkel heeft opgegeven is niet duidelijk, wel is duidelijk dat Zara fors investeert in digitalisering en nieuwe flagshipstores.

Zara investeert in flagshipstores

Inditex, Zara's moederbedrijf, kondigde onlangs aan zich te focussen op het fenomeen flagshipstore. Dit is een grote, strategisch geplaatste winkel die het merk in zijn beste vorm vertegenwoordigt, vaak met bijzondere architectuur, design en een unieke klantbeleving. Zo'n winkel moet naadloos aansluiten op haar technologiestrategie. Zo wil het bedrijf bijvoorbeeld onzichtbare alarmering in alle Zara-winkels introduceren en een "livestreaming"-model lanceren.

Tegelijk met de sluitingen in Almere en Tilburg opent Zara een nieuwe, verbouwde flagshipstore aan de Rechtestraat in Eindhoven. Deze flagshipstore is 4.600 vierkante meter groot, verdeeld over drie verdiepingen, en bevindt zich in het pand van de voormalige Hema-winkel.

Editor's Note: Dit artikel is op 5 december om 12:00 uur aangepast met de informatie dat het Zara-pand in de Tilburgse Heuvelstraat is overgenomen door Van Uffelen. FashionUnited heeft contact opgenomen met Inditex voor nadere informatie, maar het bedrijf heeft nog geen reactie gegeven.