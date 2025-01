Inditex in 2024: Transformatie, innovatie en mondiale uitdagingen

Vanuit haar positie als moederbedrijf van Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Oysho, Lefties, Pull&Bear, Stradivarius en Bershka, blijft de Spaanse gigant Inditex het tempo bepalen met haar innovatievermogen en strategische expansie. FashionUnited analyseert de belangrijkste mijlpalen, uitdagingen en ontwikkelingen die 2024 voor de groep hebben gekenmerkt en laat zien hoe het zijn positie in zo'n dynamische en competitieve markt heeft weten te consolideren.

Samenvatting Inditex, moederbedrijf van Zara, boekte in 2024 uitstekende financiële resultaten ondanks een vertraagde groei in sommige markten.

Internationale expansie en nieuwe initiatieven, zoals samenwerkingen in China en de VS, versterkten de positie van Inditex.

Inditex investeert in innovatie en duurzaamheid, met initiatieven op het gebied van circulaire vezels en energie, terwijl het tegelijkertijd arbeidsconflicten aanpakt.

Financiële prestaties en bedrijfsuitbreiding

Inditex heeft 2024 afgesloten met uitstekende financiële resultaten, met een omzet van 35,9 miljard euro en een winststijging van 30 procent, dankzij marge-optimalisatie en kostenbeheersing. De jaarlijkse groei is echter vertraagd tot 7 procent, het laagste percentage van het boekjaar, beïnvloed door omzetvermindering in belangrijke markten zoals Amerika en Azië, en een tragere prestatie van Zara, haar vlaggenschipketen.

Ondanks deze vertraging is Inditex een belangrijke pijler van de financiële markt gebleven. De prestaties hebben de IBEX 35 (de belangrijkste aandelenindex van de beurs in Spanje, de Bolsa de Madrid) naar recordhoogtes sinds 2010 gestuwd, wat het vertrouwen van investeerders in het bedrijfsmodel verstevigt. Deze balans tussen gematigde expansie en aanhoudende winstgevendheid bevestigt het vermogen van het bedrijf om zich aan te passen aan de veranderende dynamiek van de wereldmarkt en zijn leiderschap in de mode-industrie te behouden, ondanks de economische uitdagingen van het laatste kwartaal.

Zara Woman Studio Collection, campagnefoto voor de herfst/winter 2024/2025 collectie. Credits: Zara.

Internationale expansie en nieuwe initiatieven

Op internationaal vlak was 2024 een jaar van strategische stappen voor Inditex. Het bedrijf heeft de activiteiten hervat in markten zoals Venezuela en Oekraïne. Verder heeft het zijn aanwezigheid in Peru uitgebreid door Stradivarius, Oysho en Massimo Dutti voor het eerst in deze Zuid-Amerikaanse markt te introduceren.

In China heeft Inditex zijn positie versterkt door een samenwerking aan te gaan met JD.com om de marketing van Massimo Dutti in de digitale markt te vestigen. Tegelijkertijd versterkte Inditex zijn betrokkenheid bij de VS door zich aan te sluiten bij AAFA, de toonaangevende mode handelsorganisatie in het land, waarmee het zijn toewijding aan een van de meest competitieve en wereldwijd belangrijke markten onderstreept.

Deze initiatieven onderstrepen niet alleen de aanwezigheid van Inditex in belangrijke markten, maar tonen ook het vermogen aan om zich aan te passen aan de culturele en economische bijzonderheden van elke regio.

Innovatie en duurzaamheid: De samenwerking van de toekomst

Epoch Biodesign onderzoeks- en ontwikkelingslaboratorium. Credits: Epoch Biodesign.

Een van de grootste uitdagingen voor Inditex in 2024 was het in evenwicht brengen van groei met haar milieu-engagement. Het bedrijf heeft geïnvesteerd in baanbrekende bedrijven zoals Infinited Fiber, gespecialiseerd in circulaire vezels, en Epoch Biodesign, een biorecycling start-up die plastic afval wil omzetten in bruikbare grondstoffen.

Daarnaast heeft het zijn samenwerking met Poveda Textil geconsolideerd om innovatieve stoffen te ontwikkelen uit gerecycled polyester.

In de energiesector maakt de groep vorderingen met de bouw van een windmolenpark in de buitenhaven van A Coruña (de Spaanse stad waar het bedrijf zijn hoofdkantoor heeft gevestigd), waarmee de decarbonisatiestrategie wordt versterkt.

Deze initiatieven weerspiegelen de uitdaging waar modebedrijven voor staan als het gaat om het voortzetten van groei en tegelijkertijd het verminderen van hun milieu-impact.

Arbeidsverhoudingen en geschillen: Spanningen en overeenkomsten

Het arbeidsdomein was dit jaar een van de meest complexe gebieden voor Inditex. Hoewel de verlenging van de bonus tot 1.000 euro voor winkelmedewerkers in A Coruña goed werd ontvangen, heeft dit een escalatie van protesten onder leiding van vakbonden niet kunnen voorkomen, met demonstraties in A Coruña en een staking op het hoofdkantoor in Arteixo.

Als reactie daarop riep Inditex een nationale onderhandelingstafel bijeen om de arbeidsomstandigheden van haar werknemers te verbeteren, wat resulteerde in overeenkomsten zoals een loonsverhoging van 16 procent in Plataforma Europa, een dochteronderneming van Inditex. Deze initiatieven weerspiegelen de inspanningen van het bedrijf om de eisen van werknemers in evenwicht te brengen met haar operationele consolidatiestrategie.

Zara en de transformatie van de retail

Zara, het vlaggenschipmerk bij uitstek van Inditex, liep voorop bij enkele van de meest innovatieve initiatieven van het jaar. Het merk lanceerde Zara Hair, zijn eerste lijn haarverzorgingsproducten, waarmee het zijn bereik uitbreidt naar de lifestyle-sector.

In Madrid opende het een nieuw winkelconcept met 's werelds eerste Zacaffe en een exclusieve samenwerking met het Spaanse schoenenmerk Castellano, waarmee de verbinding tussen mode en klantervaring wordt versterkt.

Zara Man winkel aan de Hermosillastraat nummer 14 in Madrid (Spanje). Credits: Zara.

Daarnaast heeft Zara een nieuw platform gelanceerd genaamd Zara Streaming. Dit is een innovatief online platform dat mode op een nieuwe manier verbindt met klanten, door wereldwijd bereik, verschillende functies en digitale ervaringen samen te brengen. Het platform biedt onder andere live online winkelen.

Ook veranderde Zara de Cuatro Torres Business Area in Madrid in een culturele hotspot om zijn Athleticz-lijn in de schijnwerpers te zetten. Daarbij organiseerden ze een race waarvoor meer dan 10.000 mensen zich inschreven.

Deze initiatieven laten zien hoe merken op creatieve manieren contact maken met moderne consumenten.

Zara Speedrun by Zara Athleticz. Credits: Alicia Reyes Sarmiento // FashionUnited.