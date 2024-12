Zara-moeder boekt omzet- en winstgroei in eerste negen maanden

Inditex groeit in de eerste negen maanden. Het Spaanse modebedrijf, met onder meer de merken Bershka, Pull & Bear en Zara in het portfolio, behaalt een omzetplus en een winstgroei, zo blijkt uit de voorlopige resultaten.

Inditex noteert een totale omzetgroei van 7,1 procent tot 27,4 miljard euro. De Zara-moeder schrijft de stijgende omzet toe aan de goed ontvangen herfst-winter-collecties. De nettowinst van de modegroep over de eerste negen maanden stijgt met 8,5 procent naar 4,4 miljard euro.

Vergeleken met de eerdere periodes in dit jaar houdt Inditex de omzetgroei stabiel. Zo werd in het eerste kwartaal een omzetplus van 7,1 procent genoteerd en in de tweede helft van het jaar was dat 7,2 procent.

Inditex telde aan het einde van deze periode 5.659 winkels. Dat zijn zo’n acht winkels minder dan in de vorige periode (de eerste helft van 2024). Onlangs werd bekend dat Zara de winkels in Tilburg en Almere sluit. Voor dit merk wordt gefocust op het fenomeen ‘flagshistore’. Zo’n winkel moet naadloos aansluiten op haar technologiestrategie.

“We blijven onze klanten de beste winkelervaring bieden via de officiële website van Zara en andere nabijgelegen winkels in Breda, Eindhoven en Den Bosch voor Tilburgse klanten, en in Amsterdam voor Almeerse klanten. Als bedrijf streven we ernaar ons wereldwijd geïntegreerde winkel- en online model verder te versterken om een unieke ervaring te bieden, waardoor klanten toegang hebben tot onze merken waar, wanneer en hoe ze maar willen. Om dit te bereiken sluiten we in sommige gevallen, zoals nu, kleinere en oudere locaties waar we niet kunnen voldoen aan het niveau van beleving dat onze klanten van ons verwachten. We bieden alle medewerkers van deze winkels een nieuwe functie aan in andere winkels”, deelde Inditex desgevraagd met FashionUnited.

Vooruitkijkend op de laatste periode van het jaar, zegt het bedrijf groeimogelijkheden te blijven zien. De belangrijkste prioriteiten liggen bij het verbeteren van de klantervaring, de focus op duurzaamheid en het behoud van talent en de toewijding van de mensen, zo staat in het rapport.