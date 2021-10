CBS: sterke stijging inflatie sinds augustus 2019

De prijzen die de consument betaalt voor goederen en diensten zijn verder opgelopen, zo meldt het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Het leven in Nederland was in september 2,7 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is de sterktste stijging sinds augustus 2019.

Duurdere energie (elektriciteit, gas en overige brandstoffen) drijven de inflatie op. Voor energie moest gemiddeld bijna een vijfde meer worden betaald dan in september 2020. In augustus jl. was de inflatie 2,4 procent.

Het CBS berekende ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Consumentengoederen en –diensten in Nederland waren volgens de HICP in september 3 procent duurder dan een jaar eerder, in augustus was dat nog 2,7 procent. De inflatie in de eurozone nam toe van 3 naar 3,4 procent. Dit is de hoogste inflatie na september 2008, aldus het CBS.

Koopkracht

De koopkracht groeide in coronajaar 2020 met ruim 2 procent, de hoogste groei sinds 2016, zo werd medio september jl door CBS bekendgemaakt. Voor werknemers steeg de koopkracht het meest, met 4,3 procent. De positieve koopkrachtontwikkeling was voor het grootste deel het gevolg van de gunstige reële loonontwikkeling van 1,6 procent.

