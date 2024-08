Central Group sluit deal met drie luxe warenhuizen van KaDeWe

Central Group heeft de bedrijfsvoering van drie luxe warenhuizen KaDeWe group overgenomen: Alsterhaus (Hamburg), KaDeWe (Berlijn) en Oberpollinger (München). Volgens informatie van het Duitse persbureau werd op 1 augustus een overeenkomstig contract getekend om de bedrijfsactiviteiten “zonder onderbrekingen” voort te zetten.

De drie luxe warenhuizen zijn nu officieel volledig in handen van de Thaise Central Group, die onder andere de Selfridges Group omvat met luxe warenhuizen zoals De Bijenkorf in Nederland, Selfridges in het Verenigd Koninkrijk en Brown Thomas in Ierland.

Drie-winkels-oplossing voor KaDeWe

Nu de volledige overname door Central Group rond is zullen de drie KaDeWe-vestigingen onder de nieuwe onderneming KaDeWe GmbH opereren. In het persbericht wordt dit een “drie-winkels-oplossing” genoemd.

“Leveranciers, schuldeisers en partners hebben de transitie ondersteund en hun bijdragen geleverd zodat de bedrijfsvoering op alle drie metropool locaties kon doorgaan,” vat de door de rechtbank aangestelde curator Christian Graf Brockdorff samen. Hij concludeert: “Wederom heeft insolventie zich als een kans bewezen.”

De Central Group is een conglomeraat in handen van de familie Chirathivat, die tot de rijkste families van Thailand behoort. Forbes schatte hun vermogen in 2023 op 12,4 miljard dollar (11,4 miljard euro).