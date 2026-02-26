CEO Paco Sánchez: Kleur, overtuiging en de premium ‘blauwe oceaan’ van LOLA CASADEMUNT

Met meer dan vier decennia ervaring in mode en luxe benadert Paco Sánchez leiderschap met een scherp oog voor wat het verschil maakt tussen goed en uitzonderlijk. Na te hebben samengewerkt met ontwerpers als Valentino en Elie Saab, bouwde de CEO van LOLA CASADEMUNT zijn carrière rond een helder en onwrikbaar principe: “Kwaliteit in de breedste zin van het woord moet leidend zijn voor elke actie binnen een bedrijf.” Die overtuiging vormt vandaag nog altijd het fundament onder elke strategische beslissing.

In een interview met FashionUnited legt Sánchez uit hoe het in Barcelona gevestigde damesmodemerk zijn gedurfde, onmiskenbare DNA omzet in gestructureerde, gedisciplineerde internationale groei. Met een 360-graden inzicht in de modewaardeketen stuurt hij LOLA CASADEMUNT aan met een duidelijke ambitie: de positie in het Europese premiumsegment consolideren zonder ooit concessies te doen aan identiteit, coherentie of kwaliteit.

Spaanse ziel: maximalisme als erfgoed

Terwijl Zuid-Europese modehuizen opnieuw kleur, gedurfde prints en een ‘meer is meer’-houding introduceren op de wereldmarkt, beschouwt Sánchez deze verschuiving als cyclisch in plaats van reactief. “De industrie beweegt in cycli. Na jaren van neutraliteit keert het maximalisme terug.” Voor LOLA CASADEMUNT is dit echter instinct, geen imitatie. Levendige, vitaminerijke kleuren, ongegeneerde dierenprints en gedurfde logomania definiëren het merk al 45 jaar. “Dit is niets nieuws voor ons,” benadrukt hij. “Het zit verankerd in onze identiteit.”

Die identiteit is veelzijdig: diep Spaans, intrinsiek verbonden met Barcelona en visueel onmiskenbaar. De mode van het land brengt kwaliteit, innovatie en prestige; Barcelona voegt daar een avant-gardistische geest en creatieve geloofwaardigheid aan toe. Gecombineerd met het onderscheidende universum en het jarenlange erfgoed van het merk, creëert dit een scherp gedifferentieerde waardepropositie binnen het premiumsegment. Sánchez omschrijft dit als het creëren van een ‘blauwe oceaan’ in een competitief landschap, in plaats van puur te concurreren op prijs.

SS26. Credits: LOLA CASADEMUNT by Maite

Van creatieve identiteit naar commerciële discipline

Een sterke esthetiek alleen garandeert geen retailprestaties. Volgens Sánchez zijn consistentie en omnichannel-discipline de sleutels om creativiteit om te zetten in duurzame doorverkoop. LOLA CASADEMUNT opereert via drie complementaire kanalen: wholesale, retail en e-commerce. Wholesale zorgt voor schaalbaarheid, geografisch bereik en volume; retail en digitale kanalen versterken de winstgevendheid, merkwaarde en directe relatie met de consument.

“Omnichannel is een must,” stelt Sánchez. Elke collectie wordt gemonitord aan de hand van een uitgebreid KPI-framework, zoals like-for-like omzet, conversieratio’s, aantal items per transactie en retourpercentages, wat inzicht geeft in productacceptatie, operationele efficiëntie en winstgevendheid.

Veerkracht in volatiele tijden

In een klimaat van economische druk en terughoudend inkoopgedrag kiest Sánchez voor strategische helderheid boven snelle, reactieve beslissingen. “Veerkracht begint bij een duidelijke en doordachte strategie,” legt hij uit. Wendbaar blijven is belangrijk, maar nooit ten koste van de positionering.

Het merk hanteert een flexibele bedrijfsvoering die ruimte biedt om bij te sturen wanneer nodig, zonder de identiteit te verwateren of verwarring in de markt te creëren. Concurreren op prijs is daarbij geen optie. “Design en kwaliteit zijn niet onderhandelbaar.” In plaats daarvan investeert LOLA CASADEMUNT in een sterke emotionele connectie met de consument, via authentieke storytelling en een menselijk merkverhaal dat waarde toevoegt die verder reikt dan het product alleen.

SS26. Credits: LOLA CASADEMUNT

Benelux en verder: uitbreiding van het LOLA-universum

Internationaal bouwt het merk voort op zijn sterke basis in Wallonië, terwijl Nederland en Vlaanderen zijn aangemerkt als strategische groeimarkten. Een belangrijke katalysator in de Benelux is de samenwerking met Fashion Club 70. “We hadden ons geen betere partner kunnen wensen,” merkt Sánchez op, verwijzend naar hun diepgaande lokale marktkennis en uitgebreide distributienetwerk.

Wholesale blijft fundamenteel voor geografische expansie en volumegroei, terwijl flagshipstores en digitale kanalen de merkperceptie en winstgevendheid versterken. Binnen het wholesale-netwerk behoren blazers, jurken en handtassen tot de best presterende categorieën. Toch ligt het ware concurrentievoordeel van het merk in het aanbieden van complete ‘total looks’, waardoor retailers een samenhangend, impactvol universum kunnen presenteren dat de visual merchandising en het bonbedrag verbetert.

De consistente aanwezigheid tijdens Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en 080 Barcelona Fashion versterkt dit ecosysteem verder. Sánchez beschouwt beide platforms als instrumenten met een dubbel doel: investeringen in branding én commerciële versnellers die agenten en partners volledig onderdompelen in het LOLA-universum.

SS26. Credits: LOLA CASADEMUNT

Kijkend naar de toekomst ziet Sánchez voor zich dat LOLA CASADEMUNT zich vestigt als een toonaangevend premium damesmodemerk in Europa, gedefinieerd door een sterke identiteit, gedisciplineerde groei en een universum waarin kleur, karakter en commerciële helderheid naadloos samenkomen.

