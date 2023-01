CEO Stitch Fix, Inc. stapt op, bedrijf schrapt ook 20 procent van banen

Personal shopping en styling service Stitch Fix, Inc. schrapt twintig procent van de banen en sluit het distributiecentrum Salt Lake City, dat maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Daarnaast maakt Stitch Fix bekend dat de CEO, Elizabeth Spaulding, het bedrijf verlaat.

“We verliezen getalenteerde medewerkers uit het hele bedrijf en dat spijt me”, schrijft de oprichter, Katrina Lake, in het persbericht. Om welke functies het precies gaat, wordt niet omschreven. Lake schrijft wel dat Stitch Fix ervoor zal zorgen dat de gedupeerde medewerkers nog twaalf weken betaald krijgen. Deze periode neemt toe naarmate men langer in dienst is. Daarnaast biedt het gezondheidszorg en mentale ondersteuning aan en zal het bedrijf er alles aan doen om te helpen bij het vinden van een nieuwe baan, zo staat in het persbericht.

De oprichter maakt verder in het persbericht bekend dat Spaulding haar functie als CEO verlaat. Lake vervult tijdelijk de functie als interim CEO en zal de zoektocht naar een nieuwe CEO leiden.

Halverwege 2022 schrapte Stitch Fix al vijftien procent van de banen. Het besluit om banen te schrappen is toentertijd genomen vanwege ‘de onzekere macro-economische omstandigheden’. Of de nieuwe ontslagronde hiermee in verband staat, is niet duidelijk.