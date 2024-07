CEO van Frasers Group prijst 'doorbraakjaar' met winststijging van 13,1 procent

De Britse mode- en retailgigant Frasers Group heeft een stijging in zijn winsten verwelkomd te midden van wat zijn CEO, Michael Murray, een 'doorbraakjaar' noemt. In een financiële rapportage deelt Murray dat Frasers "aanzienlijke vooruitgang" heeft geboekt door met onder meer zijn nieuwe strategie, een uitbreiding van zijn retail-ecosysteem en versterkte merkrelaties.

Dit is terug te zien in de aangepaste winst vóór belastingen (APBT) van het bedrijf, die, ondanks lagere winsten uit de verkoop van eigendommen en dochterondernemingen, met 13,1 procent is gestegen tot 544,8 miljoen pond (647,2 euro) in de 52 weken tot 28 april 2024. Dit cijfer is versterkt door de terugkeer naar "meer genormaliseerde niveaus" van vastgoed- en acquisitiegerelateerde waardeverminderingen en de "rationalisatie van verlieslatende winkels".

De winst uit de verkoop van eigendommen en dochterondernemingen is in de periode met 0,9 procent tot 738,9 miljoen pond gedaald. Hier is de "sterke" handelsprestatie van Sports Direct gecompenseerd door verwachte dalingen in Game UK, Studio Retail, de geplande sluiting van House of Fraser-winkels.

Zachtere luxemarkt en House of Fraser-winkelsluitingen zorgen voor omzetdaling

De groep zag de omzet met 1,2 procent dalen, terwijl de winst uit de handel grotendeels gelijk bleef op 137,2 miljoen pond en de brutomarge met 35,8 procent daalde. De omzetdaling komt door de impact van de sluiting van House of Fraser-winkels, aldus de groep. Met deze cijfers in gedachten meldt Frasers dat de ambities op lange termijn voor het bedrijf onveranderd blijven, hoewel de vooruitgang op de korte tot middellange termijn waarschijnlijk ingetogen zal zijn vanwege een zachtere markt.

In een positievere wending verwelkomde de internationale detailhandel een omzetstijging van 3,3 procent dankzij de groei van de internationale activiteiten van Sports Direct en de overname van MySale in Australië in FY23. Ondanks een daling van 14,9 procent in de winst uit handel op jaarbasis, blijft Frasers optimistisch over de sector. Het bedrijf blijft groeimogelijkheden verkennen na investeringen in zijn joint venture in Indonesië en verwelkomde de Nederlandse retailer Twinsport.

In reactie op de resultaten bedankt Murray collega's voor hun harde werk en merkpartners voor hun steun. "Samen bouwen we een veerkrachtig, winstgevend groei-retailecosysteem dat uitzonderlijke waarde levert voor onze partners, consumenten en aandeelhouders. We hebben dit jaar veel momentum opgebouwd en gaan het nieuwe boekjaar in met veel opwindende groeimogelijkheden voor ons, waarin we zullen blijven investeren voor het langetermijnvoordeel van de groep."

Vooruitkijkend naar FY25 deelt Frasers vertrouwen te hebben in zijn nieuwe strategie die sterke prestaties zouden moeten blijven leveren, met zijn automatiseringsprogramma en acquisitie-integratie die naar verwachting "aanzienlijke synergieën" gaat opleveren. Hiermee voorspelt het bedrijf dat, naast de voortdurende uitbreiding van zijn Britse en internationale retailactiviteiten, een "duurzame winstgevende groei over meerdere jaren", waarbij het verwacht een "sterke toename" te bereiken in APBT in het bereik van 575 en 625 miljoen pond (tussen 683 en 742 miljoen euro).

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling door Susan Zijp.