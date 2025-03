Chanel neemt meerderheidsbelang in Italiaanse schoenenproducent Grey Mer

Het Franse modehuis Chanel heeft een meerderheidsbelang verworven in de Italiaanse schoenenproducent Grey Mer, zo bevestigt een woordvoerder van Chanel aan FashionUnited. Volgens het Milanese nieuwsblad MFF betreft de overname 70 procent van de aandelen, terwijl de resterende 30 procent in handen blijft van de oprichtersfamilie Alessandri.

Grey Mer, opgericht door Luciano Alessandri in 1980 in San Mauro Pascoli, produceert al 13 jaar schoenen voor de collecties van Studio Chanel. De samenwerking tussen Chanel en Grey Mer is een strategische zet om de productiecapaciteit van het Franse modehuis te versterken.

“Sinds de oprichting, bijna 45 jaar geleden, door Luciano Alessandri, heeft GreyMer een uitzonderlijke expertise opgebouwd en voortdurend geïnnoveerd om aan de eisen van zijn klanten te voldoen. Om de productiecapaciteit veilig te stellen, wilde Chanel actiever aan de zijde van deze vertrouwde partner investeren om samen met hem een nieuw hoofdstuk in zijn geschiedenis te schrijven,” aldus het statement van Chanel aan FashionUnited.

Chanel heeft recent in meerdere bedrijven geïnvesteerd, zoals de schoenenfabrikant Ballin. De eigenaren van het modehuis investeren in 2024 onder meer in het Amerikaanse modemerk The Row. Chanel heeft onlangs een belang van 20 procent genomen in het Florentijnse label Leo France SpA, een bedrijf gespecialiseerd in de productie van bijoux en metalen accessoires.