ChannelEngine haalt 50 miljoen euro op in nieuwe financieringsronde

ChannelEngine, een marktplaats integratieplatform voor gedistribueerde handel, heeft 50 miljoen euro aan vers kapitaal opgehaald. Dit meldt het bedrijf in een persbericht. Eerder dit jaar haalde ChannelEngine al een kapitaalinjectie van 5 miljoen euro op.

ChannelEngine verbindt een systeem van merken, wholesalers en retailers aan wereldwijde marktplaatsen en biedt een management tool waarmee bedrijven hun internationale verkoop kunnen stuwen dankzij geautomatiseerd herprijzen van items en content, voorraad en order management. De nieuwe kapitaalinjectie zal ingezet worden om de operationele activiteiten van ChannelEngine op te schalen 'en de positie als marktleider in het verbinden van de globale e-commerce te verstevigen', aldus het persbericht.

ChannelEngine heeft op dit moment ruim 450 klanten. Het bedrijf heeft kantoren in München, Dubai, Singapore, Melbourne en New York en heeft in totaal ruim 140 medewerkers. Op dit moment maakt het bedrijf de verkoop van 6 miljoen producten van 8.100 merken mogelijk op ruim 200 verkoopkanalen, aldus het bedrijf in het persbericht. Onder de klanten van ChannelEngine bevinden zich onder andere Hunkemöller en O'Neill.

De financieringsronde werd geleid door Atomico en er werd deelgenomen door General Catalyst, Inkef, Airbridge Partners en Stephan Schambach.