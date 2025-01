China's luxemarkt: Uitdagingen van vorig jaar houden aan in 2025, 'vlakke' prestaties voorspeld

Volgens een nieuw rapport van Bain & Company heeft de Chinese luxemarkt in 2024 niet het verwachte groeipad weten vast te houden. Het rapport, getiteld ‘2024 China Luxury Goods Market’, stelt dat de markt een onverwachte en aanzienlijke vertraging doormaakte, die zich gedurende het jaar verder verslechterde. De luxemarkt op het vasteland van China zag een daling van 18 tot 20 procent, waardoor het niveau van 2020 werd bereikt. Dit werd toegeschreven aan "laag consumentenvertrouwen en de toegenomen bestedingen in het buitenland."

Samenvatting De Chinese luxemarkt kende in 2024 een aanzienlijke daling van 18 tot 20 procent, voornamelijk te wijten aan laag consumentenvertrouwen en meer uitgaven in het buitenland.

Alle luxesegmenten zagen een daling, met mode (-15 tot -20 procent), lederwaren (-20 tot -25 procent), juwelen (-25 tot -30 procent) en horloges (-28 tot -33 procent) als zwaarst getroffen.

Bain & Company adviseert merken om de focus te verleggen naar het vergroten van de wenselijkheid van producten, het leveren van waardevolle klantervaringen en het nastreven van wereldwijde prijsafspraken om de neerwaartse trend in de eerste helft van 2025 te keren.

Alle segmenten binnen de luxemarkt vertoonden een daling, waarbij cosmetica de minste afname liet zien met een daling van 10 procent, tegenover een stijging van 8 procent het jaar ervoor. Mode, die doorgaans sterk afhankelijk is van seizoensgebonden trends, ervoer een afname van 15 tot 20 procent, tegenover een stijging van 15 tot 20 procent in 2023. Lederwaren zagen een daling van 20 tot 25 procent, door beperkte investeringen in seizoensgebonden producten en hogere prijzen. Juwelen en horloges ondervonden de grootste uitdagingen, met dalingen van respectievelijk 25 tot 30 procent en 28 tot 33 procent, doordat consumenten hun voorkeur verlegden naar andere waardevasthoudende activa.

Daarnaast werd een aanzienlijke daling geregistreerd in de belastingvrije verkopen in de provincie Hainan, die met 29 procent afnamen. Dit weerspiegelt de bredere vertraging in de consumptie in China, met een daling van 15 procent op jaarbasis in het aantal bezoekers, terwijl het wereldwijde toerisme zich herstelde en consumenten andere bestemmingen zoals Japan en Zuidoost-Azië verkozen. Het prijsverschil tussen deze markten en China speelde een cruciale rol in deze verschuiving. Bain voorspelt dat de reis- en consumptie-uitgaven in het buitenland, exclusief Zuid-Korea, waarschijnlijk zullen groeien. In Zuid-Korea worden echter dalingen van 3 procent verwacht in de belastingvrije verkopen in 2024, ondanks een herstel van 60 procent in het aantal internationale reizigers.

‘Lauw consumentenvertrouwen’ beïnvloedt negatief groeitraject

Het onvermogen van de Chinese luxemarkt om het eerdere groeipad vast te houden, wordt voornamelijk toegeschreven aan een "lauw consumentenvertrouwen" als gevolg van economische onzekerheid, dalende vastgoedwaarden, verschuivende uitgaven naar het buitenland en prijsverhogingen door merken. De markt wordt verwacht deze neerwaartse trend voort te zetten in de eerste helft van 2025, met alleen "voorzichtig optimistische vooruitzichten" voor de tweede helft, wat resulteert in een "vrijwel vlakke prestatie" over het geheel genomen.

Bain adviseert merken om de focus te leggen op het vergroten van de wenselijkheid en het leveren van waarde door middel van evenementen, productinnovaties en klantgerichte ervaringen. Ook wordt benadrukt dat China wereldwijde samenwerking op het gebied van prijsstelling moet nastreven, vooral voor wereldwijde groothandelsactiviteiten. Het rapport onderstreept zowel de uitdagingen als de kansen die ontstaan door macro-economische factoren en demografische verschuivingen, vooral onder jongere generaties, die een vertraging in luxebestedingen vertonen vergeleken met eerdere generaties. Bain wijst op een vermindering van de koopkracht, versneld door hoge werkloosheid, terwijl de koopkrachtige groep haar merkvoorkeuren steeds meer diversifieert.

Het rapport concludeert: "China heeft op de lange termijn nog steeds de grootste potentiële populatie van luxeklanten en gezien de recente stimuleringsmaatregelen, blijft de toekomst van de luxe-industrie in het land veelbelovend. Merken die deze periode aangrijpen om te reflecteren, hun strategieën te heroriënteren en zich opnieuw in te stellen, zullen beter in staat zijn om door turbulente tijden te navigeren en hun groeimomentum terug te winnen."