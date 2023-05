Chinese fast fashion-gigant Shein ontkent lage prijzen door dwangarbeid

De Chinese fast fashion-gigant Shein verdedigde haar bedrijfsmodel in een interview met het Franse nieuwsbureau AFP door te zeggen dat de lage prijzen te danken zijn aan vraaggerichte productie en niet aan dwangarbeid.

Shein, dat in 2008 in China werd opgericht, weet snel een toppositie te veroveren in de wereldwijde fast fashion industrie, door jonge, sociale media-bewuste consumenten laag geprijsde collecties aan te bieden die snel veranderen.

Peter Pernot-Day, hoofd strategie van het in Singapore gevestigde bedrijf, vertelt AFP dat Shein “een fabrikant op aanvraag is… de wereldwijde pionier van deze strategie” tijdens een bezoek aan Parijs om de opening van een Shein pop-up store bij te wonen.

Door producten te testen met een kleine oplage en de productie op te voeren als er vraag naar is, heeft Shein het ‘voorraadrisico’ geëlimineerd, zegt Pernot-Day, waardoor ‘het belangrijkste component van de kledingkosten’ is verdwenen.

De omzet van Shein steeg in 2021 met zestig procent tot 16 miljard dollar (14,5 miljard euro) wereldwijd, meldde Bloomberg - waardoor het net achter de Zweedse modegigant H&M eindigt.

Met 11.000 werknemers wereldwijd heeft Shein grote plannen voor verdere uitbreiding. “Het is belangrijk om teams te hebben in de landen en regio’s waar we zaken doen”, zegt Pernot-Day. De ‘lokalisatie’-strategie omvat de bouw van een nieuw magazijn van 40.000 vierkante meter in Polen dat snellere leveringen aan de Europese markt mogelijk maakt. “En, er zullen er meer volgen”, voegt hij eraan toe.

Online is Shein van plan een digitale marktplaats te creëren, waardoor het winkelend publiek via haar platform andere producten van andere merken kan kopen. Pernot-Day zegt dat de mode- en lifestyle winkelervaring zou lijken op een 'digitaal grand magasin’, verwijzend naar de chique warenhuizen in Parijs.

Nog steeds aan het leren

Maar de meedogenloze expansie van verkoop en productie is precies wat NGO’s en sommige regeringen tegen Shein hebben. Zij zeggen dat haar lage kosten niet te rijmen zijn met een eerlijke behandeling van arbeid en milieu.

Pernot-Day benadrukt dat het afschaffen van het risico van onverkochten voorraden en opslag de reden is waarom Shein extreem lage prijzen kan aanbieden, zoals T-shirts voor slechts 4,99 euro. “We kunnen de vraag nauwkeurig meten en precies genoeg kledingstukken produceren om aan die vraag te voldoen”, zegt hij.

De inspanningen van Shein om haar imago te vergroenen omvatten een handel in tweedehands kleding in de Verenigde Staten, materiaalonderzoek en de integratie van gerecycleerde materialen in haar producten.

Pernot-Day erkent de ‘terechte kritiek’ dat haar productiepagina’s de consument weinig details bieden over gerecycleerde inhoud en andere traceerbaarheidsfactoren, “maar we proberen de manier waarop we onze producten beschrijven en categoriseren te verbeteren.” Hij benadrukt dat Shein ‘digitaal zeer nauw verbonden is’ met de informatie van leveranciers over de inkoop.

Het bedrijf voerde alleen al dit jaar tot 300.000 chemische tests uit, zegt Pernot-Day, en voegt eraan toe dat het samenwerkte met Oritain, een productanalysebedrijf dat ook samenwerkt met de Amerikaanse overheid. “We leren nog steeds”, voegt hij eraan toe. “De uitdaging ligt hem in het feit dat we nog veel leveranciers hebben. En veel producten.”

Pernot-Day houdt ook vol dat Shein geen leveranciers heeft in Xinjiang, dat in het noordwesten van China ligt, waar hulpgroepen het bedrijf hebben beschuldigd van het gebruik van dwangarbeid door Oeigoeren.

Amerikaanse wetgevers hebben onlangs de financiële waakhond SEC gevraagd een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar beschuldigingen van gedwongen Oeigoerse arbeid bij verschillende merken, waaronder Shein.

Shein gebruikt een zwarte lijst van dwangarbeid die is samengesteld door de Amerikaanse regering “om onze toeleveringsketen te bekijken en te achterhalen of bedrijven daar al dan niet op voorkomen”, aldus Pernot-Day.

En wanneer beschuldigingen worden geuit over gekopieerde goederen die bij Shein worden verkocht, "verwijderen we die uit de verkoop als dat bewezen is. Zo niet, dan doen we dat niet”, voegt hij eraan toe, hoewel “dit een moeilijke juridische kwestie is”.

“We hebben een vermindering gezien van het aantal klachten tegen ons voor schending van het intellectuele eigendom", zegt Pernot-Day.