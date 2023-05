Amerikaanse politici ondervragen Nike Inc., Adidas AG, Shein en Temu over dwangarbeid in China

Amerikaanse politici sturen een brief naar Nike Inc., Adidas AG, Shein en Temu met vragen over dwangarbeid en het voorkomen van katoen in de producten die zij verkopen aan Amerikaanse consumenten. De brieven werden door de politici openbaar gemaakt en later naar media gestuurd, zo meldt Bloomberg.

De centrale vraag die aan alle bedrijven gesteld wordt, is of zij zich houden aan de Uyghur Forced Labor Prevention Act, die in december 2021 door president Biden werd ondertekend. De wet verbiedt namelijk invoer van goederen uit Xinjiang in Amerika, waarvan vermoed wordt dat het product is gemaakt onder dwangarbeid. Nike, Inc., Adidas AG, Shein en Temu ontvingen daarnaast de vraag welke stappen zij hebben ondernomen om hun toeleveringsketen te onderzoeken sinds de wet is aangenomen.

In de brief schrijven Amerikaanse politici dat deskundigen tijdens een hoorzitting in maart beweerden dat zowel Nike als Adidas kleding bezit dat gemaakt is van materiaal uit Xinjiang. Het gaat niet alleen om katoen, maar ook om onder ander viscose, lyocell, polyester, leer en linnen.

Nike en Adidas gingen niet in op het verzoek commentaar te leveren, aldus Bloomberg. Het nieuws had echter wel gelijk invloed op de aandelen van Adidas. Deze daalden met 0,7 procent. Ook Temu bracht nog geen statement naar buiten. Shein bracht daarentegen wel een statement naar buiten: “We nemen transparantie in onze toeleveringsketen serieus en we zijn vastberaden om mensenrechten te respecteren en lokale wetten in elke markt na te leven”, aldus Shein volgens Bloomberg. “Onze leveranciers moeten zich houden aan een strikte gedragscode.”