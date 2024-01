Christian Louboutin maakt stappen in rechtszaak tegen ex-werknemer

Schoenenmerk Christian Louboutin heeft een kleine overwinning in de rechtszaak tegen een ex-werknemer behaald. Het merk heeft een rechterlijk bevel gekregen tegen de werknemer, zo meldt Sourcing Journal. De werknemer werd beschuldigd van dieverij, het schenden van merkrechten en het schenden van het contract.

De oud werknemer heeft een verbod gekregen voor het gebruiken van Louboutin handelsmerken, waaronder de rode zool, om consumenten te misleiden. In december 2023 werd een rechtszaak aangespannen tegen de medewerker omdat hij naar verluidt proefmodellen had gestolen of verkregen gedurende zijn tijd in de Louboutin boetieks in Frankrijk en New York. De werknemer zou vervolgens de proefmodellen hebben verkocht via social media.

In de contracten van het merk Christian Louboutin staat dat medewerkers geen Louboutin producten mogen doorverkopen, maar ook geen concurrentiegevoelige informatie mogen delen, zoals bijvoorbeeld proefmodellen.

De rechter oordeelde dat het merk onherstelbare schade op kan lopen als proefmodellen worden verkocht die nog niet door Louboutins kwaliteitscontrole zijn gegaan. Daarom is er een rechterlijk bevel opgelegd tegen de medewerker.