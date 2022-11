Clarks maakt weer winst

In het jaarverslag van schoenenmerk Clarks staan weer grotendeels zwarte cijfers. Waar het Britse merk in 2020 nog een nettoverlies van 181,8 miljoen pond (omgerekend ongeveer 208 miljoen euro) voor de kiezen kreeg, staat er nu een winst na belastingen van 55,4 miljoen pond (circa 63 miljoen euro) onderaan de streep. Het jaarverslag betreft het boekjaar 2021-2022, dat afliep op 29 januari 2022.

In het boekjaar herstelde Clarks van de coronacrisis, die het bedrijf daarvoor nog stevig in zijn greep hield. Clarks wist de resultaten onder meer te verbeteren door minder kortingen te geven en hier en daar wat te verschuiven in het aanbod en de kanalen en het terugbrengen van overheadkosten. Wat ook hielp was de investering van LionRock Capital, die in maart 2021 100 miljoen pond (ongeveer 111 miljoen euro) in het bedrijf pompte in ruil voor 51 procent van de aandelen. “Deze investering voorzag het bedrijf van 100 miljoen pond extra liquiditeit, waardoor Clarks op de goede weg kon blijven om het tij voor het bedrijf te keren,” zo is in het persbericht te lezen.

De omzet van Clarks kwam uit op 920 (1 miljard euro) miljoen pond, versus 775 miljoen pond (889 miljoen euro) een jaar eerder, een stijging van bijna negentien procent. De omzet steeg vooral in Amerika en het Verenigd Koninkrijk, met respectievelijk 32,3 en 20,6 procent.