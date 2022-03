Jonathan Ram nieuwe CEO van Clarks

Schoenenbedrijf Clarks heeft een nieuwe CEO. Het bedrijf heeft Jonathan Ram aangesteld in de functie, zo is te lezen in een persbericht van het bedrijf. Ram start in april 2022 als CEO.

Ram heeft hiervoor bij onder andere HanesBrands, Inc. en New Balance gewerkt, zo is te lezen in het persbericht. Bij HanesBrands was hij verantwoordelijk voor de groei van de activewear-tak van de groep. Bij New Balance werkte hij zestien jaar en vervulde hij diverse functies. Zo heeft hij leiding gegeven aan de EMEA, Noord-Amerikaanse en LATAM-tak van het bedrijf. "Hij was onmisbaar in het leiden van de transformatie, groei en winstgevendheid van de EMEA tak en vervolgens leidde hij de Noord-Amerikaanse multi-channel tak," aldus het persbericht.

Ram volgt Victor Herrero op. Herrero vertrok in november 2021 en de functie van CEO werd tijdelijk overgenomen door Johnny Chen, de voorzitter van Clarks.