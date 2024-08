Coach-moederbedrijf houdt resultaten stabiel in boekjaar 2024

Tapestry, Inc. heeft in het boekjaar 2024 de resultaten nagenoeg stabiel gehouden in vergelijking met het boekjaar 2023, zo blijkt uit het jaarverslag. Daarnaast geeft het bedrijf een update over de overname van Capri Holdings Limited die vertraging heeft opgelopen.

De omzet van de groep kwam in het boekjaar 2024 neer op 6,67 miljard dollar. Omgerekend komt dit neer op 6 miljard euro. Per merk uit het portfolio van de groep (Kate Spade, Coach en Stuart Weitzman) zijn verschillende trends te zien. Zo liet Coach juist een kleine groei zien, maar Stuart Weitzman een flinke daling. Hetzelfde geld voor de regio’s waarin de groep actief is. In Noord-Amerika en Japan daalde de omzet, maar in Europa steeg de omzet juist.

Het netto inkomen van de modegroep daalde licht van 1 miljard dollar naar 816 miljoen dollar.

Tapestry, Inc. kondigde in 2023 aan dat het branchegenoot Capri Holdings Limited over wil nemen. Het was de verwachting dat de modegroep snel onderdeel zou zijn van Tapestry, Inc., maar de overname werd gedwarsboomd door de Amerikaanse FTC. De FTC, de marktwaakhond, startte een rechtszaak om de overname tegen te houden. Door de combinatie van Tapestry en Capri zou een grote Amerikaanse modeconglomeraat ontstaan. Tapestry geeft echter niet op en geeft aan dat het hoopt in het kalenderjaar 2024 de transactie kan afronden.