Consortium rond WHP Global wil Express-winkels overnemen

Express Inc heeft een niet-bindende intentieverklaring ontvangen van een consortium onder leiding van WHP Global en deelnemers waaronder een volledige indirecte dochteronderneming van Simon Property Group en Brookfield Properties voor de mogelijke aankoop van de winkels en activiteiten van het bedrijf, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht.

Express heeft een verzoekschrift ingediend bij de U.S. Bankruptcy Court ‘om het verkoopproces te vergemakkelijken’. Het bedrijf ontving van zijn bestaande kredietverstrekkers een toezegging voor 35 miljoen dollar aan nieuwe financiering bovenop de 49 miljoen dollar in contanten van de International Revenue Service van 15 april 2024.

Als onderdeel van het proces plant het bedrijf ongeveer 95 Express-winkels en alle UpWest-winkels te sluiten. Het bedrijf benadrukt in het persbericht wel klanten te blijven bedienen in winkels en online met de merken Express, Bonobos en UpWest, terwijl het aan de afslanking van haar huurportfolio en activiteiten werkt.

“We blijven aanzienlijke vooruitgang boeken bij het verfijnen van ons productassortiment, het stimuleren van de vraag, het contact met klanten en het versterken van onze activiteiten”, meldt Stewart Glendinning, Chief Executive Officer van Express. “We nemen een belangrijke stap die onze financiële positie zal versterken en Express in staat zal stellen om door te gaan met het bevorderen van onze zakelijke initiatieven. WHP Global is al sinds 2023 een sterke partner voor de onderneming en de voorgestelde transactie zal ons financiële middelen bieden, het bedrijf beter positioneren voor winstgevende groei en de waarde voor onze belanghebbenden maximaliseren.”

Express benoemt nieuwe CFO

In hetzelfde persbericht wordt ook de nieuwe Chief Financial Officer bekendgemaakt. Mark Still, die al op de stoel zat als interim-CFO, zal deze taak vervullen. Still bekleedt al financiële functies sinds 2005 en zit volgens Express dan ook als CFO volledig op zijn plek.