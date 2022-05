‘Consument geeft meer uit dan voor de pandemie ondanks hoge inflatie’

Consumenten geven meer geld uit dan voor de pandemie, zelfs ondanks de hoge inflatie, zo blijkt uit onderzoek van Lightspeed onder 2.200 retailers en consumenten in Europa en Noord-Amerika. De stijgende inflatie heeft vooralsnog geen impact op het uitgavenpatroon van de consument, één op de vijf is zelfs van plan meer te gaan winkelen in 2022.

70 procent van de ondervraagde Nederlandse winkeliers merkt dat consumenten vandaag meer geld uitgeven dan voor de coronapandemie. Hoeveel Nederlandse winkeliers precies mee hebben gedaan aan het onderzoek wordt niet verder gespecificeerd. Uit het onderzoek van Lightspeed, een ondernemersplatform, komt naar voren dat bijna driekwart van de ondervraagde consumenten meer belang en waarde hecht aan het steunen van onafhankelijke, lokale ondernemingen. 69 procent van de retailers ziet dit gedrag gereflecteerd in de winkel. Daarnaast winkelt 28 procent van de consumenten nog steeds het liefst in een fysieke winkel en is 36 procent van de consument consistent in het winkelen bij merken die ze kennen en waarmee ze vertrouwd zijn.

De cijfers van Lightspeed schetsen eenzelfde beeld als een onderzoek van Abn Amro eerder deze maand. De uitgaven aan kleding in maart 2022 waren 4 procent hoger dan in maart 2019, het laatste pre-corona jaar. In april lagen de uitgaven aan kleding 16 procent hoger dan in 2019.

Echter waarschuwen zowel Abn Amro en Lightspeed voor de onzekerheid in de detaihandel. Dit gaat niet alleen over de stijgende prijzen en het consumentenvertouwen, maar ook het personeelstekort in de sector. Nu de consument de fysieke winkel weer op kan zoeken kan dit een behoefte aan meer personeel op de winkelvloer betekenen. Niet alleen moet daar wellicht extra personeel voor aangetrokken worden, maar ook het huidige personeel behouden.