Consumentenbond waarschuwt voor dropshippers die zich niet aan regels voor online ondernemen houden

Dropshippers, dit zijn webwinkels die bestellingen van klanten doorsturen naar een fabrikant of groothandel die het product vervolgens rechtstreeks naar de klant verzendt, houden zich vaak niet aan de regels voor online ondernemen. Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Daarnaast zijn consumenten niet te spreken over lange levertijden, de kwaliteit, slechte bereikbaarheid en hoge retourkosten.

De Consumentenbond testte 100 websites van dropshippers om te controleren of ze aan de wettelijke regels voldoen. De meerderheid slaagt niet voor de toets: 66 van de webshops vermelden geen telefoonnummer, 65 hebben geen retouradres, 82 dropshippers zijn niet duidelijk over of vermelden niet wat de hoogte van de retourkosten is, en 66 hebben geen KvK-nummer vermeld op de site - allemaal informatie die wettelijk verplicht is om te vermelden als online webshop.

Bovendien heeft de Consumentenbond ook ruim 2500 panelleden naar hun ervaringen met dropshippers gevraagd. Het overgrote deel (88 procent) van de ondervraagden die ooit iets bij een dropshipper bestelde, heeft daar spijt van. Redenen daarvoor waren: lange levertijden (81 procent), alleen naar het buitenland kunnen retourneren (73 procent), de hoge kosten voor terugsturen (64 procent), tegenvallende kwaliteit (59 procent), slecht bereikbare klantenservice (58 procent). Ten slotte betaalde de webwinkel regelmatig niet (alles) terug (45 procent) of te laat (32 procent).

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, deelt in een nieuwsbericht: “De problemen met dropshipping zijn legio en hardnekkig. De meeste dropshippers houden zich niet aan de regels. Ze lijken zich niet te realiseren dat ondernemen ook verplichtingen met zich meebrengt. En het feit dat consumenten dropshippers vrijwel nooit herkennen, maakt dat probleem alleen nog maar groter. Consumenten moeten echt beter beschermd en geïnformeerd worden. Daarom hebben we onze bevindingen gedeeld met de Autoriteit Consument & Markt.”