Consumentenvertrouwen weer iets negatiever

Het consumentenvertrouwen is met een fractie gedaald in Nederland. Dit meldt het CBS. De meningen over de toekomst, over zowel het economische klimaat als hun eigen financiële situatie, zijn verslechterd onder consumenten. De koopbereidheid blijft gelijk.

Het consumentenvertrouwen neemt af van -23 in juni naar -24 in juli. Deze cijfers liggen onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (-10). Het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden was vrijwel even negatief, terwijl het oordeel over de financiële situatie in de komende twaalf maanden wat verslechterde. De koopbereidheid blijft even laag als in juni (-14).

Het CBS meet sinds april 1986 het consumentenvertrouwen elke maand op basis van het consumentenconjunctuuronderzoek in Nederland. In 2000 was het consumentenvertrouwen het allerhoogst (36). In de maanden september en oktober van 2022 raakte het consumentenvertrouwen in een dal (-59).