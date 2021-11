COP26: Communicatie over mode moet ingrijpend veranderen als de sector het Parijsakkoord wil naleven

Om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te behalen moet de communicatie van de modesector veranderen. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit een onderzoek van het United Nations Environment Programme (UNEP), dat tijdens COP26 werd gepresenteerd. Aan het onderzoek van UNEP werkten 160 verschillende organisaties mee vanuit de hele modeketen.

Naar aanleiding van het onderzoek is een nieuwe regel opgenomen in het Fashion Industry Charter for Climate Action, een visiedocument voor de verduurzaming van modebedrijven dat in 2018 werd opgesteld. Van bedrijven die de visie onderschrijven, wordt vanaf nu verwacht dat zij hun communicatie met consumenten en andere spelers in de industrie in lijn brengen met de doelen uit het Klimaatakkoord. Een van de belangrijkste doelen is een maximale opwarming van de aarde van 1,5 graden celsius.

De nieuwe regel is van toepassing op allerlei personen en bedrijven in de modesector die op wat voor manier dan ook een communicatieve rol vervullen. Daaronder vallen bijvoorbeeld merken, retailers, adverteerders en marketeers, maar ook nieuwsmedia, agentschappen, influencers en docenten.

UNEP komt met richtlijnen voor duurzame mode-communicatie

De inzichten uit het onderzoek worden momenteel omgevormd tot concrete richtlijnen voor ‘duurzame mode-communicatie’, met suggesties voor implementatie en hanteerbare maatstaven. Deze zijn bijvoorbeeld gericht op het verbeteren van de transparantie en inclusiviteit van communicatie, het voorkomen van misleidende duurzaamheidsclaims of het stimuleren van duurzamere levensstijlen.

“Het aanpakken van consumptie is een centraal onderdeel van het verminderen van de klimaatimpact,” zegt Steven Stone, adjunct-directeur van de afdeling economie van UNEP, in een persverklaring. Dat betreft volgens hem niet alleen ‘het aantal nieuwe producten dat wordt gekocht’ maar ook op ‘de ecologische voetafdruk van het gebruik van deze producten’. Volgens Stone moet de industrie ‘samenwerken om alle belanghebbenden in de modesector op één lijn te brengen met het 1,5 graden-traject van het Akkoord van Parijs.’

In het Fashion Industry Charter staan nog andere regels die bedrijven moeten naleven om zich aan het Akkoord van Parijs te houden. Zo staat er dat bedrijven in 2030 al hun energie uit hernieuwbare bronnen moeten halen en in 2050 hun CO2-uitstoot moeten hebben teruggebracht tot nul. Deze regels werden tijdens COP26 hernieuwd. Het Fashion Industry Charter wordt onderschreven door verschillende grote modebedrijven, waaronder Burberry, H&M, VF Corporation, Adidas, Kering, Chanel en Nike, evenals een aantal toeleveranciers.