CPB: Coronasteunpakket 2020 was effectief, zeker 65.000 banen gered

Het coronasteunpakket van de Nederlandse overheid heeft in 2020 de economische schade van de pandemie beperkt en een sterke stijging van de werkloosheid voorkomen. Zonder het steunpakket zou de economie met circa 0,6 procent zijn gekrompen en zouden ten minste 65.000 mensen waarschijnlijk hun baan hebben verloren. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een economische analyse van het steunpakket. Het CPB bestempelt het steunpakket als ‘effectief’.

Onder het steunpakket vallen drie verschillende regelingen: de NOW, de TVL en de Tozo. Door het steunpakket zijn volgens het CPB meerdere bedrijven overeind gehouden die anders failliet waren gegaan. Het aantal faillissementen was in 2020 historisch laag . Dat heeft ook een keerzijde, schrijft het CPB. Zo is een deel van de steun gegaan naar bedrijven die er voor de coronacrisis al niet goed voor stonden. Die bedrijven zijn mogelijk door de overheidssteun in leven gehouden. Dat kan tot gevolg hebben dat werknemers langer in minder productieve banen blijven hangen. Op lange termijn heeft het effect op de productiviteit en werkgelegenheid in het algemeen.

Het Nederlandse steunpakket was groot in vergelijking met dat van de meeste andere landen. Waar Europese landen gemiddeld 3,3 procent van het bbp aan coronasteun besteedden, was dat in Nederland 3,6 procent van het bbp, omgerekend circa 30 miljard euro. Het grootste deel van dat bedrag, ongeveer de helft, ging naar de NOW-regeling.