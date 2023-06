Creatief directeur Pronovias vertrekt

De creatief directeur van bruidsmodebedrijf Pronovias vertrekt, dat meldt het Spaanse Modaes. Alessandra Rinaudo staat sinds september 2019 aan het creatieve roer van het bedrijf. Het is nog niet bekendgemaakt wie haar zal opvolgen.

Voordat Rinaudo bij Pronovias aan de slag ging, deed ze twintig jaar ervaring als creatief directeur op bij haar eigen merk dat ze in 1998 oprichtte: Nicole Fashion.

Eind mei vertrok ook de voormalige CEO van Pronovias, Amandine Ohayon, met onmiddellijke ingang, zo meldt Modaes. Zij wordt vervangen door Marc Calabia, die in september in zijn nieuwe functie zal treden. Totdat Calabia in dienst treedt, zal het bedrijf op interim-basis worden geleid door Clement Kwan, voormalig president van Yoox Net-a-Porter in de VS en adviseur van Pronovias sinds oktober 2022,