Creatief ondernemen tijdens Corona: “De nieuwe digitale innovatie van TCOG was net op tijd klaar”

Het coronavirus treft ons allemaal. De drastische maatregelen die zijn genomen hebben als gevolg dat ook kledingwinkels in België zijn gesloten. Het sluiten van de winkeldeuren betekent echter niet dat de ondernemer gedoemd is zwarte cijfers te schrijven. In tegenstelling: sommige winkels weten juist nu met creatieve oplossingen te komen om de voortgang van hun bedrijf te waarborgen. Een mooi voorbeeld is baby- en kinderwinkel the baby’s corner van oprichter/zaakvoerder én auteur Sonia Pypaert. FashionUnited belde met Pypaert en vroeg naar haar ondernemerscreativiteit in coronatijden.

Coronamaatregel: the baby’s corner sluit fysiek haar deuren

“17 maart 2020 was voor ons een cruciale dag. In plaats van afwachten met welke maatregelen de overheid zou komen, namen wij zelf de strategische beslissing om de fysieke winkel te sluiten. Mijn eerste gedachte was: dit wordt een zware periode en niet alleen voor de omzet. Mijn tweede reactie: ik ben nu crisismanager en ga dit oplossen. Niet alleen voor mezelf, ook voor mijn twintig personeelsleden. De situatie zette me op scherp. The baby’s corner heeft drie verkoopkanalen: de fysieke winkel, de geboortelijsten en de webshop. We maken al anderhalf jaar een flinke groei door, maar nu ging één van die verkoopkanalen dicht. Na overleg met het MT heb ik besloten om met een afgeslankt team van vijftien personen de komende periode te overbruggen. Met inachtneming van de afstandsregel, richten we ons op de twee overgebleven verkoopkanalen. De fysieke winkel mag dan gesloten zijn, door de webshop en de net afgeronde implementatie van onze digitale geboortelijsttool van TCOG kunnen we meer dan ooit inspelen op de vraag van onze klant.”

Dagboek van een winkel in quarantaine

“Het is een onzekere tijd en vooral voor (bijna-) mama’s en papa’s. Er komt zoveel op je af, waar je dan juist behoefte aan hebt is warme en heldere communicatie. Het eerste wat we hebben opgepakt is de communicatie naar de klant toe. We wilden hen laten zien dat achter de schermen het team van the baby's corner druk in de weer blijft voor de geboortelijsten en webshopbestellingen. Dit doen we bijvoorbeeld door een videodagboek bij te houden van ‘een winkel in coronatijd’, waar elk teamlid aan bod komt. Heeft de consument vragen, dan is er ook de mogelijkheid om met een medewerker te videochatten. We krijgen ongelooflijk veel lieve reacties van gerustgestelde mama’s en papa’s, dit geeft ons een boost.”

Digitale innovatie van TCOG

“Het door TCOG geïmplementeerde ERP systeem, Microsoft Dynamics NAV, houdt klantentransacties en data bij over onze consument. Onze expertise gebundeld met IT gebruiken we om onze consument, de (bijna) papa en mama, door en door te leren kennen en precies te weten wat hun wensen zijn. In 2015 hebben we samen met TCOG de digitale transformatie ingezet en nu zijn we een ware omnichannelspeler geworden in de Benelux. Eind 2019 hebben we de gedigitaliseerde geboortelijsttool geïmplementeerd, een volledige make-over van onze geboortelijsten, met een door TCOG op maat gemaakte module met webshop features. De ouder heeft nu de mogelijkheid om zijn geboortelijst van a tot z vorm te geven, zonder de winkel fysiek te hoeven bezoeken. Als ik er nu op terugkijk is dit een visionaire aanpak geweest.”

Over the baby’s corner & TCOG

The baby’s corner is een Belgische baby- en kinderwinkel met bijna 25 jaar expertise. Het bedrijf is gevestigd in Nazareth (België) en levert aan klanten in heel de Benelux. De winkel heeft een vloeroppervlakte van 2500 vierkante meter.

TCOG, met hoofdkantoren in Turnhout (BE) en IJsselstein (NL) is sinds 2005 actief als Microsoft ERP partner. TCOG realiseert zich als geen ander dat het ultieme samenspel tussen feiten en gevoel doorslaggevend is voor succes. Daarom genereert TCOG échte antwoorden op doelgerichte vraagstukken met ruimte voor gevoel, zodat bedrijven in de Fashion-, Retail-, Hospitality- en Industry-branche werkelijk het beste uit hun business kunnen halen. Bij TCOG werken mensen-mensen die er alles aan doen om hun klanten verder te laten groeien met hun ambities. Dit door te denken vanuit het oogpunt van de klant en daar eigen kennis en expertise aan toe te voegen. Volg TCOG ook op social media om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en trends op IT-vlak.