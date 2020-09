Crediteuren keuren herstelplan New Look goed

De meerderheid van de crediteuren heeft de CVA (Company Voluntary Arrangement) goedgekeurd, zo meldt New Look Retail Holdings Limited. Hiermee vermijdt New Look een liquidatie of verkoop van het bedrijf.

Dankzij de goedkeuring van het plan verdwijnt er 450 miljoen pond (488,7 miljoen euro) aan schuld en krijgt het op meerdere vlakken extra kapitaal om het bedrijf voort te zetten. Deze goedkeuring is een belangrijke stap in de herstructurering van New Look, zo meldt het bedrijf in het persbericht.

De afgelopen drie jaar werkte New Look Retail Holdings Limited al aan een ommekeer, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. In augustus diende New Look een verzoek tot vrijwillige schikking in bij diverse crediteuren. Eerder deze week meldde diverse media nog dat retailer Boohoo Plc het oog had laten vallen op New Look.